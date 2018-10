Rubén Pérez: "Setién se podía haber ahorrado su comentario"

Rubén Pérez, centrocampista del Leganés, se refirió a las palabras de Quiqué Setién, técnico del Betis, en las que afirmaba que nunca le diría a su equipo que se metiera atrás como considera que hicieron los blanquiazules en el Benito Villamarín.

"Lo respeto totalmente pero es un comentario que se podía haber ahorrado porque no consigue nada. Cada uno plantea el partido como le interesa y a nosotros contra el Betis allí nos interesaba jugar así. Respeto su comentario aunque yo no lo hubiese hecho porque creo que no hubiese conseguido nada", explicó en rueda de prensa.

En ese choque el rival alcanzó el ochenta y dos por ciento de posesión: "Con balón los números están ahí pero es verdad que nosotros tuvimos ocasiones muy claras. No pudimos materializarlas, ellos consiguieron rematar una en los últimos minutos y se llevaron los tres puntos. Quizás si el partido hubiese acabado cero a cero no estaríamos hablando de la posesión".

Sobre el desarrollo del mismo, analizó: "A nivel defensivo hicimos un partido bueno. Sabíamos la dificultad que tenia jugar en el Villamarín, ellos están jugando muy bien, le juegan de tu a tu a todos los de Primera. Defensivamente planteamos un partido muy bueno aunque con balón es verdad que nos costó".

"Los diez últimos minutos podíamos haber jugado de otra forma, se un poco más listos. Después de correr como lo hicimos durante todo el partido en el Villamarín se nos fue un punto que nos hubiese venido muy bien", agregó.

Ahora afrontan, en una situación delicada, un duelo importante contra el Rayo Vallecano: "Ni hay presión ni debería haberla. Estamos al inicio y aunque no es excusa el calendario ha sido difícil para nosotros. El sábado tenemos un partido muy importante, igual que lo era el del Betis o el del Barcelona".

"Posiblemente el Rayo sea un rival directo a final de temporada y vamos a intentar sacar los tres puntos. Vamos a hacer un buen partido y contamos con la afición, que seguro que va a estar apoyándonos como está haciendo durante todos los partidos que llevamos", completó.

En la misma línea, manifestó: "No noto intranquilidad, para nada. Si miras la clasificación hay equipos con tres o cuatro puntos más que nosotros que tienen un presupuesto altísimo. Si ellos no están nervioso, nosotros menos todavía".

"Hace cinco años estaba el equipo estaba en Segunda B. Ahora estamos en Primera, compitiendo con los mejores. Os pediría que tengáis paciencia porque seguramente cumplamos nuestro objetivo. Nos ha costado más que el año pasado el inicio pero queda mucho, el equipo está compitiendo bien y seguramente saquemos muchos puntos", añadió.

Pérez espera que los seguidores ayuden en Butarque: "La afición siempre es importante para todos los equipos y en casa mucho más. Al final nuestro fuerte es intentar sacar el mayor número posible de puntos en casa, que es donde tenemos que hacerlo. Seguramente el sábado estarán apoyándonos, apretando como todos los partidos. Lo notaremos nosotros y el equipo visitante, cuando llegas a un campo donde la afición aprieta los otros jugadores también lo notan".

Después del choque ante el Rayo deberán jugar dos partidos fuera ante Valencia y Levante: "Pensamos en el Rayo, un partido ante un rival directo. Es muy importante como lo han sido partidos anteriores. Después del parón ya veremos qué viene. Sabemos que el calendario es difícil pero al final esto es una liga de treinta y ocho jornadas y todos tienen que jugar en todos los campos".

"Tenemos cuatro puntos y hasta el décimo tendrán ocho o nueve. No es que nosotros tengamos cero y los demás tengan diez. Ganas un partido, empatas otro fuera y te metes en mitad de tabla. Vamos a ser positivos, optimistas. Os pido que apoyéis al equipo, seguro que veremos al equipo competir como lo está haciendo hasta ahora mismo y sacar más puntos de los que tenemos", señaló también.