Rubén García, ileso tras estrellar su Porsche contra una farola en Pamplona

El jugador valenciano del Osasuna, Rubén García, sufrió un aparatoso accidente en la madrugada de este viernes en Pamplona, muy cerca del estadio de El Sadar.

El atacante estrelló su Porsche contra una farola, según desveló en las redes sociales la Policia Municipal de la ciudad navarra. Rubén García, que no sufrió daños de consideración e incluso se entrenó este viernes a las órdenes de Jagoba Arrasate, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas a las que fue sometido tras el accidente.

Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad.

Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar.

Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos.

El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión pic.twitter.com/9rtZDabDhg