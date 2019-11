RTVE defiende su capacidad de decidir no pujar para emitir la Supercopa

RTVE ha defendido su decisión de no pujar por emitir la Supercopa de España de fútbol al celebrarse en Arabia Saudi, porque "tiene la capacidad discrecional de presentarse a las ofertas de derechos deportivos que considere oportunas, de acuerdo a sus objetivos de programación".

En un comunicado, la dirección de RTVE ha querido pronunciarse sobre esta cuestión ante la polémica suscitada en algún medio de comunicación por su decisión de no pujar por los derechos de retransmisión de la Supercopa de fútbol.

"RTVE seguirá apoyando las competiciones deportivas nacionales e internacionales de contrastada aceptación mayoritaria y relevante audiencia, en las que participen deportistas o equipos españoles, tal y como establece el mandato marco que regula a la Corporación", sostiene la Corporación.

Pero, según subraya, RTVE "tiene la capacidad discrecional de presentarse a las ofertas de derechos deportivos que considere oportunas de acuerdo a sus objetivos de programación, a los recursos de que disponga en cada momento o a cualquier criterio establecido de forma soberana por la dirección de la Corporación".

RTVE cumplirá con los compromisos contraídos y emitirá las competiciones deportivas internacionales ya firmadas como el Rally Dakar 2020, cuya adquisición de los derechos de emisión se produjo en el mes de julio de 2016.

El embajador saudí en España, el príncipe Mansour Bin Khalid Al Farham Al-Saud, culpó este viernes a la "ignorancia" y "al desconocimiento" de los cambios que está experimentando el reino, las críticas a que su país acoja la próxima Supercopa del fútbol español.

El embajador se declaró "sorprendido" por la reacción "negativa" en algunos medios de comunicación españoles a la celebración de la próxima Supercopa en Arabia Saudí. RTVE, la televisión pública española, decidió no pujar por emitir los partidos de la Supercopa porque no considera "coherente" que se celebre en Arabia Saudí, "un país donde no se respetan los derechos humanos".

Al ser preguntado al respecto, el embajador dijo que le resulta "extraño" que esa decisión venga de la misma televisión que "ha cubierto en otras ocasiones" competiciones deportivas celebradas en Arabia Saudí.

El príncipe denunció los "estereotipos falsos" sobre la situación de los derechos humanos, y en particular de las mujeres, en su país, y los vinculó con el "desconocimiento" y la "ignorancia" de las transformaciones que está viviendo la sociedad saudí. Subrayó, además, que las mujeres "son parte" de la sociedad saudí y que "no tienen restricciones" para participar en eventos, incluidos los deportivos.

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, defiende que la elección de Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa es buena porque ayudará al aperturismo en relación a la igualdad de género y los derechos humanos en general.

No obstante, la decisión de que se celebre en el país árabe ha generado protestas en algunos sectores del deporte español, en particular entre las jugadoras de la liga de fútbol. El torneo, de novedoso formato de final entre cuatro, se jugará en el estadio Rey Abdullah de Yeda.

La primera semifinal se disputará el 8 de enero entre Valencia y Real Madrid, la segunda al día siguiente entre Barcelona y Atlético de Madrid, y la final será el 12 de enero.