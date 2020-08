Rousead, en COPE: "Antes de contratar a Quique Setién teníamos sobre la mesa a Allegri y Pochettino"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Emili Rousaud, posible candidato a la presidencia del Barcelona, el día en que el club ha hecho oficial que se celebrarán elecciones en marzo de 2021. Su decisión de presentarse o no a esas elecciones, afirmó que "el Barcelona vive un momento de horas bajas y se necesita un grupo de personas muy competentes para afrontar los retos. Si lo consigo, me presentaré".

Este lunes también se anunció la destitución de Quique Setién tras la dura eliminación en Champions y perder la Liga ante el Real Madrid: "Antes de contratar a Quique Setién teníamos sobre la mesa a Allegri y Pochettino. Ronald Koeman es una persona con carácter y el Barça necesita eso"

Sobre una posible salida de Leo Messi, Rousad reconoce que la estrella argentina está mal pero confía en que no se marche: "Es posible que Messi esté profundamente decepcionado porque es un ganador nato, pero Messi lo es todo. Es una historia tan bonita que no puede romperse de forma abrupta y no lo quiere nadie. Pide rodearse de jugadores competitivos y con hambre. La familia Messi no se ha manifestado. Estoy convencido que está triste y decepcionado".