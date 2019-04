Roures, en El Partidazo de COPE: "Me preocupa que Rubiales diga tantas tonterías juntas en tan poco tiempo"

En la cruenta batalla existente entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol, la productora audiovisual Mediapro ha terminado en medio. El presidente Rubiales acusa a Mediapro de un soborno en 2018. Mediapro ha pedido una rectificación, pero la Federación no solo no lo hace, sino que se ratifica. La productora ha anunciado una querella.

Según la información de Juan Antonio Alcalá, Luis Rubiales ha contactado con el presidente de la UEFA, Ceferin, y lo va a hacer con Infantino, presidente de la FIFA para intentar que a Mediapro le quiten los derechos para retransmitir los derechos para el Mundial de Catar en 2022.

El Partidazo de COPE contactó este jueves con Jaume Roures para conocer su postura en este conficto: "Estoy preocupado de que alguien vaya diciendo tantas tonterías juntas en tan poco tiempo, y me preocupa cuando esa persona ocupa un alto cargo en el fútbol", comienzó diciendo en alusión a Luis Rubiales.

Con respecto a los derechos que ya tiene para la cita mundialista, fue tajante: "Es imposible que ocurra, no se puede y no hay ninguna razón para que nos quiten los derechos. Alguien ha intentado buscar una coartada para meternos en sus guerras sin comerlo ni beberlo. Cuando nos envíen una carta diciendo que no van a rectificar, tomaremos medidas".

Comentó que hace unos meses "Rubiales nos dijo que no nos daban la gestión de la Copa, y no sé por qué". El caso es que existe "un enfrentamiento y nos han puesto en medio, este tema no va con nosotros". Con respecto a las acusaciones de soborno, dijo que "no sólo no es verdad, sino que lo desmentimos hace un par de meses".

Existen acusaciones que pesan sobre la FIFA y sobre irregularidades en procesos anteriores de venta de derechos televisivos. Roures afirma que "cuando había irregularidades no se convocaban concursos, y por esos hubo los problemas que tuvieron. Pero ahora está reglado y hubo una convocatoria pública".

También opinó sobre la idea de Rubiales de llevar la Supercopa de España durante seis temporadas a Arabia Saudí: "Más allá del chiste, me parece perfecto que se organicen competiciones fuera. Esa Supercopa está cogido por los pelos. Ahora lo que se busca es que haya sí o sí un Barça – Madrid y se ponga en el mercado. La Supercopa es, en principio, otra cosa", finalizó.