Roures, en COPE, sobre los nuevos horarios: "Se pueden decir las tonterías que se quieran pero no es opinable"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el socio fundador de Mediapro, Jaume Roures, sobre la pelea entre la RFEF y LaLiga por los horarios de la competición: "Hay unos reales decretos y unos concursos, en los que están establecidos claramente los horarios de las tres próximas temporadas. A partir de ahí, todo se puede hablar. No hay nadie que pueda cambiar esto. Esto viene de un real decreto, se pueden decir las tonterías que se quieran pero no es opinable. “He defendido siempre el horario de las 14:00h, los grandes eventos son a esa hora. Si no hay ofertas para ofrecer el partido en abierto, tendrán que elegir quien lo da".

Sobre la nueva Champions League, que podría estrenarse en 2024, Roures no cree que vaya a seguir adelante porque Barcelona y Real Madrid ganarían menos dinero del que ganan con LaLiga: "Dudo que vaya a existir la súper liga europea cerrada. No hablo de la tontería esa de los 900 millones de euros por año y equipo, es prácticamente lo que recauda La Liga española en el extranjero".