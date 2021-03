Roures niega haber avalado personalmente a la junta directiva de Laporta

El empresario Jaume Roures, fundador del Grupo Mediapro, negó este jueves haber avalado personalmente 30 millones de euros de los 124,6 que la junta directiva presidida por Joan Laporta tuvo que presentar ante LaLiga para poder tomar posesión del cargo como nuevo órgano de gobierno del FC Barcelona.

"No he prestado ningún aval personal ni he abonado a nadie ninguna cantidad. Una sociedad vinculada personalmente a mí, Orpheus Media, SL, y que está totalmente al margen de Mediapro, ha garantizado al Banc de Sabadell SA una póliza concedida a los miembros de la junta directiva del FC Barcelona", precisó en un comunicado.

Según Roures, esta garantía "solo tiene vigencia durante unos meses" y "no se trata, por tanto, de préstamo o donación de ningún tipo".

Además, aseguró no haber pedido "ninguna contraprestación" a los nuevos directivos de la entidad azulgrana, "excepto el reembolso del coste económico de la garantía al acabar la vigencia de la misma".

En este sentido, Jaume Roures quiso dejar claro que "no se trata de ninguna operación comercial ni para obtener algún tipo de control sobre el club o participación en su junta".

"Esta colaboración se hace para complementar el importe del aval exigido por la LFP y con la única finalidad de evitar la repetición de las elecciones del FC Barcelona. La repetición electoral habría sido muy perjudicial para el FC Barcelona y, en definitiva, para el conjunto de sus socios, porque le habría llevado a una crisis difícil de calibrar", concluye el comunicado.