Roures, en COPE: "Si somos serios, ni el Barça ni el Madrid pueden fichar ni a Haaland ni a Mbappé"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, sobre la actualidad del fútbol español, empezando por el partido de este miércoles del Barcelona ante el PSG, donde los azulgranas tienen que remontar el 1-4 del partido de ida: “Me conformaría con que el Barça hiciera un buen partido, marcar cuatro goles iría más allá de la remontada. Que dejen el pabellón alto y todos contentos”.

Sobre la victoria de Joan Laporta como nuevo presidente del Barcelona, cree que “la manera de desenvolverse a Laporta y la fuerza que irradia es lo que le ha llevado a ganar. Yo voté pero que iba a ganar Laporta ya se sabia desde que dijo que se presentaba y puso la lona. Demostraba que sabe tocar las fibras del socio del Barça. Hace un año que no hablo con él. Tengo feeling normal con él, nos veíamos en la fundación de Johan”.

¿Seguirá Messi en el Barça?

Roures habló sobre si cree que Leo Messi podría seguir en el Barcelona la próxima temporada, pese a haber intentado marcharse el pasado verano: “No sé si va a quedarse pero ahora hay muchas más posibilidades de antes porque el equipo ha cambiado, ha llegado Joan que le da confianza, el que fuera a votar demuestra que está ligado al Club. Si me preguntas hace un par de meses hubiese dicho que se iba y ahora está con posibilidades de que se quede”.

Con la crisis económica que se vive en todo el mundo a causa de la pandemia, los clubes españoles son de los más perjudicados, por eso podría ser difícil que este verano puedan llegar grandes fichajes: “Si somos serios, ni el Barça ni el Madrid pueden fichar ni a Haaland ni a Mbappé. La situación es la que es y será así. Tenemos crisis para rato. La situación económica del Barça es muy muy compleja”.

Esta crisis económica también puede afectar al contrato televisivo de LaLiga que debe firmarse este año: “Todo el universo económico del fútbol está en revisión y eso incluye los derechos de televisión pero al mismo tiempo el desarrollo tecnológico y el trabajo nuestro y de LaLiga ha creado marca y un universo al rededor de LaLiga importante que no tienen otras ligas, salvo la inglesa. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan estos meses. Mediapro estará en la puja, como ha estado los últimos años”.

Sobre no poder escuchar el sonido ambiente de los partidos en los partidos de Liga, Roures afirmó que no tienen ninguna orden para hacerlo así: “No tenemos una orden de mutear ni a nadie le preocupa lo que se dice. LaLiga y nosotros pusimos el ambiente histórico, que es lo que prefiere el 90% de la gente”.

El 'Barçagate'

Por último, Jaume Roures habló sobre el 'Barçagate' y qué espera de la investigación a Bartomeu y su Junta: “Conocía lo que estaban haciendo, no todo el alcance, pero sabía que estaban ellos detrás. Es muy fuerte que unos directivos cogieran millones de euros y lo usaran para orquestar acciones contra los teóricos enemigos. Es lamentable y patético. Algo les va a pasar porque se revisará todo eso. La Junta de Bartomeu deja un agujero mil millonario. No se puede permitir Hablaría antes con Rubiales que con Bartomeu. Bartomeu no da para mucho”.