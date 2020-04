Rosell: "Volvería a fichar a Neymar con un contrato variable por escrito a resultados y comportamiento"

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha asegurado que volvería a contratar al brasileño Neymar, una incorporación que en su momento le obligó a dimitir acusado de apropiación indebida y simulación en el fichaje, aunque "con un contrato variable" a "resultados deportivos y de comportamiento", y se muestra convencido de que Ronaldinho, que durante dos temporadas fue "igual de bueno o mejor que Messi", "no sabe aún por qué le han encerrado" en la cárcel.

"Sí. Desde un punto deportivo, sin duda. Pero con un contrato variable a resultados deportivos y a resultados sociales y de comportamiento. Por escrito", dijo en una entrevista para Mundo Deportivo sobre el exfutbolista azulgrana, del que aseguró que tiene un "talento innato futbolístico único y aura personal con un gran valor comercial".

Además, recordó que Leo Messi estaría a favor de la vuelta del brasileño, que vistió de blaugrana entre 2013 y 2017. "Messi, que es el mejor jugador de la historia del fútbol y muy listo, quiere a los otros mejores jugadores del mundo a su lado para ganarlo todo", subrayó.

Sobre el argentino, aseguró que es el jugador "que más ha aportado al Barça en la historia del club desde su fundación". "Pero el Barça también aporta muchísimo a Messi. Es una relación bilateral. No perdamos la perspectiva, Messi pasará, dejará un recuerdo imborrable, pero el Barça seguirá", advirtió. "Messi es el mejor de la historia del fútbol, aunque para mí, y no soy objetivo, Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas", afirmó.

En este sentido, el expresidente culé entre 2010 y 2013 habló sobre la entrada de Ronaldinho en una cárcel en Paraguay. "No tengo ninguna duda de que Ronaldinho no sabe aún por qué le han encerrado. Alguien le engañó y no le explicó la verdad. Él es fútbol y sonrisa. Espero que continúe pensando en fútbol, pero sobre todo que siga sonriendo", deseó, asegurando que el brasileño "cambió la historia del Barça". "Del pesimismo colectivo al optimismo. Volvió la sonrisa, la magia y los resultados deportivos al club. Y además ejerció como mentor de Messi", apuntó.

"BARTOMEU ES MÁS FUERTE DE LO QUE LA GENTE PIENSA"

Sobre la dimisión de seis directivos de la Junta la semana pasada, Rosell recordó que el Barça es "una institución presidencialista". "Ya hay suficientes ataques externos como para tener debilidades internas, con lo que me parece muy bien que el presidente haga un equipo a su medida en el que se sienta cómodo", indicó. "Barto es mucho más fuerte de lo que la gente piensa", prosiguió.

Ahora, espera que el sustituto de Bartomeu en la presidencia tras las elecciones sea "honesto, independiente de intereses externos, futbolero y apolítico mientras sea presidente". "Lo único que deseo es que ningún candidato represente los intereses mediáticos o económicos que siempre han querido controlar el club para facturar y ganar dinero a su costa, como ha pasado en alguna etapa pasada", señaló.

También negó que vaya a volver a presentarse a la presidencia. "Le prometí a mi madre que mientras ella esté viva no me presentaría, y espero que mi madre viva 150 años. Además, hay que saber pasar página y no eternizarse en los cargos", explicó.

"COMPARADO CON DOS AÑOS EN LA CÁRCEL, ESTE CONFINAMIENTO ES AGUA BENDITA"

Sobre la situación con la pandemia de coronavirus, ve todo "con mucha preocupación, resignación y un poco de angustia", pero también "con esperanza". "Pensé que era un tema lejano, que no nos afectaría, evidentemente mi pensamiento era erróneo. Vivimos en un mundo global para lo bueno y para lo malo, y ahora más que nunca se confirma la teoría de que el aleteo de una mariposa hoy en oriente puede cambiar el futuro en occidente", expuso.

"Comparado con los dos años en la cárcel, este confinamiento me parece agua bendita. Tengo mucho más espacio que los 12 metros cuadrados que tenia allí, ahora estoy con mi familia, la comida es buena, tengo mi baño privado y conexión con el mundo, y es imposible que esto dure dos años...", dijo en referencia a sus dos años de prisión provisional por supuesto blanqueo. "¿Pero sabes lo que más me ha hecho pensar? Que en la cárcel yo sabía que era inocente estando encerrado y ahora, no sé si como sociedad somos tan inocentes: nos hemos olvidado del mundo, del planeta, en todos los sentidos de la palabra", advirtió.

Por último, desveló que realizó una donación gracias al doctor Jaume Padrós, presidente del Col.legi de Metges de Barcelona. "Me dijo que necesitaban ayuda económica para comprar material sanitario. Imposible no ayudar por quién lo pide y para qué lo pide. Aunque lo que tiene valor de verdad, y debemos agradecer eternamente, es el trabajo de los sanitarios, pero también de todas aquellas personas que nos están proveyendo de productos y servicios. Todos ellos se están jugando la salud en beneficio de los que estamos confinados en nuestras casas", concluyó.