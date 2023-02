Ronaldo seguirá al frente del Valladolid "varios años más"

El legado de Ronaldo Nazario para el Real Valladolid y para la ciudad "no se ha producido", por lo que todo hace prever que seguirá como presidente de la entidad "varios años más", ha afirmado este martes el director del gabinete de la presidencia del club, David Espinar.

"La ambición del presidente no se ha cumplido: la ciudad deportiva, la remodelación del estadio, asentar el club en Primera o dejarlo totalmente saneado, por eso habrá Ronaldo aún para unos años", ha afirmado Espinar antes de subrayar que el máximo dirigente "está muy contento con el trabajo de esta temporada".

En este sentido, ha matizado que "aunque ha habido algún partido en el que no se ha competido, se está trabajando bien, y Ronaldo lo que quiere es que sus trabajadores sean decentes y honrados y que si las cosas salen mal, sean capaces de revertir esa situación".

Respecto a un posible desapego con el Real Valladolid o la afición, Espinar ha explicado que Ronaldo "tiene una profesión muy pública, con una amplia agenda que impidió, por ejemplo, que no pudiera desplazarse al partido ante el Celta de Vigo, aunque estaba previsto que lo hiciera, porque tuvo que ir a París a un evento de la FIFA (la gala The Best)".

"Pero acude a todos los encuentros que puede. El otro día estuvo en la comida con el equipo y estará en el próximo partido ante el Espanyol", ha detallado sobre el exjugador, que también es invitado para comentar en los medios partidos como el disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, "y comentará alguno más, porque forma parte de su trabajo y de su colaboración con DAZN", ha añadido.

Considera que "debe atender muchas cosas, pero no deja ningún cabo suelto en la gestión del Real Valladolid", ha insistido. durante una rueda de prensa.

Respecto a la reunión que mantuvo Ronaldo y en la que él también participó, con el candidato del PP a la alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha comentado que "desde este club se atiende a todo el que quiera presentar un proyecto de ciudad" y, en este caso, la remodelación del estadio que propusieron desde el PP, les pareció "bien" ya que "todo lo que suponga hacer crecer la ciudad y al Real Valladolid es bienvenido".

Eso sí, ha puntualizado que el proyecto presentado por Carnero y su equipo "no tiene nada que ver con el de la Ciudad Deportiva del Real Valladolid, que lleva su propio curso" y que esperan que, "en cuanto haya obtenido la aprobación definitiva, pueda comenzar de inmediato".

Al respecto, ha apuntado que se entregó la última documentación al Ayuntamiento hace unos meses y se espera que, en las próximas semanas, se apruebe el pliego y se inicie el proceso administrativo con el correspondiente período de alegaciones públicas. Por tanto, un mes después de que finalizara dicho proyecto, el club estaría "en disposición" de iniciar las obras previstas.

JUSTICIA Y ARBITRAJES

David Espinar también fue cuestionado sobre el 'Caso Negreira'. Para Espinar sería "lo más grave" que se habría vivido en el fútbol si finalmente se confirman las acusaciones: "Respetamos el principio de que todas las personas son inocentes hasta que son condenadas. El Real Valladolid estuvo acusado injustamente en el caso Oikos y después se demostró que no teníamos nada que ver con eso. Apoyamos y refrendamos el comunicado de LaLiga".

El director del Gabinete de la Presidencia del Valladolid añade que "no parece muy normal tener contratados los servicios a una persona con responsabilidad en el Comité Técnico. Esperemos que la investigación avance y que no acabe en un escándalo mayúsculo. Vamos a dejar que sea la Justicia quien lleve adelante las pesquisas. La única forma de que los clubes seamos ejemplares es aplicando la justicia. Somos partidarios de que la Justicia haga lo que indica el código. En caso de que se produzcan irregularidades, pediremos la pena correspondiente. Pese a lo que dijo el presidente del Barcelona, no es una práctica extendida en el fútbol".

Por otro lado, Espinar señala que "el Club no se manifiesta públicamente sobre los arbitrajes" y reconoce que tTrabajamos de otra manera con el Comité Técnico. Ha habido decisiones que cuesta entender que nos han perjudicado y otras que nos han favorecido. Vamos a mantener esa línea de respeto público al colectivo arbitral".