Ronaldo: "No puede ser que cuando pierde no se cite a Messi y cuando gana sea un triunfo de Leo"

El exjugador del FC Barcelona Ronaldo Nazario calificó como "muy injusto" apuntar culpables de la eliminación del conjunto azulgrana en las semifinales de la Liga de Campeones, defendió a su técnico, Ernesto Valverde, y dijo que el curso culé ha sido "espectacular" por el título de LaLiga Santander y la clasificación para la final de la Copa del Rey.

"Es muy injusto apuntar culpables por una derrota. El Barcelona tiene un equipazo y al mejor jugador del mundo. Pero no puede ser que, cuando pierde, no se cite a Messi y, cuando gana, sea un triunfo de Leo. Es un gran equipo, con grandes jugadores y un entrenador increíble. Hay que tener mucho cuidado con las críticas", dijo.

El Embajador de Banco Santander para la 'Champions' recordó que los azulgrana han ganado LaLiga con varias jornadas aún por disputar, se han clasificado para la final de la Copa contra el Valencia, el próximo 25 de mayo en el Benito Villamarin, y se han quedado a tan solo un tanto de la final continental en el Wanda Metropolitano.

"No se puede tirar todo a la basura. Es fútbol. El Liverpool entró más motivado y con más intensidad. En la primera parte, el Barcelona tuvo ocasiones que pudieron cambiar todo, pero el Liverpool le ganó en inteligencia emocional. Es cierto que en el cuarto gol hubo un despiste, aunque lo hubieran marcado después. Fue el partido de sus vidas. En la vuelta se los comieron en intensidad, ganas y puntería", analizó el ariete blaugrana.

En este sentido, 'O Fenómeno' lamentó que el fútbol español no tenga a ningún representante en la final del Metropolitano, incluido el Real Madrid "que ha hecho una temporada regular", pero afirmó que el Liverpool "se lo ha merecido más". "El Madrid es un club con mucho crédito, ha ganado cuatro de las ultimas cinco Champions. Los aficionados del Real Madrid somos muy exigentes y queremos ganar siempre, pero esto no es posible", señaló.

Asimismo, consideró que no cree que haya cambios en el formato de la actual Liga de Campeones, tal y como ha planteado la Asociación de Clubes Europea (ECA). "No creo que vaya a haber una Superliga. Lo que la 'Champions' representa tardará mucho en cambiarse. Habrá un acuerdo para que los grandes clubes tengan más dinero y así todos estarán tranquilos", pronosticó.

Ronaldo consideró como rumor el posible fichaje de su compatriota del Paris Saint-Germain Neymar Jr por el conjunto blanco porque, según él, "no hay nada concreto", le defendió de las críticas "injustas" y expresó su confianza en que el exazulgrana volverá a estar en la primera línea.

"Hay muchos rumores, no creo que haya nada concreto. Siempre ha recibido muchas críticas y a mí también me pasó. La mayoría de ellas son injustas, pero le veo como un jugador con talento extraordinario, muy inteligente y que tiene ganas de volver a brillar. Creo en él y en que volverá a dar alegrías al fútbol", dijo.

Además, expresó su deseo de contar el próximo año en el Valladolid con su también compatriota Vinicius, aunque no cree que el Real Madrid vaya a cederle el próximo curso. "Ojalá pudiera contar con él, pero no puedo pagarle su salario. Si el Madrid me lo deja, encantado. Es joven, pero tiene un talento espectacular, aunque no creo que el Madrid vaya a cederlo de ninguna manera", indicó el presidente del Real Valladolid sobre la posibilidad de que juegue en el equipo pucelano.

A su juicio, no debe haber un cambio de ciclo en el club blanco, pues la actual es, según el, una "plantilla de ganadores". "No sé qué intenciones tiene 'Zizou', al que le deseo lo mejor, pero estoy seguro de que el año próximo el Madrid va a volver a ganar títulos. Zidane está enamorado de Madrid, vive aquí y no se fue a ningún lado. Para volver al Madrid no se necesita ninguna motivación, es el mejor club del mundo", señaló.

Además, desveló que ha hablado con Iker Casillas después del "susto tremendo" que sufrió en el entrenamiento. "Es un gran amigo y nos cogió a todos por sorpresa. Se pondrá bien y espero que vuelva la próxima temporada", deseó.

Por otro lado, Ronaldo no encontró explicación a la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. "No sé qué pasó entre el club y Cristiano. El Real Madrid tiene una historia increíble, con jugadores increíbles y se le ha echado de una manera extraña", manifestó 'El Fenómeno' sobre el traspaso del ariete portugués el pasado verano.

El exfutbolista brasileño criticó los altos precios establecidos por el Rayo Vallecano para las entradas visitantes de cara al choque que el conjunto blanquivioleta disputará este domingo en el Estadio de Vallecas.

"La política de entradas del Rayo Vallecano es lamentable, me parece bastante oportunista. Es política del Rayo y no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a ir para una final muy importante y hemos facilitado los autobuses para todos los seguidores que han comprado las entradas. Vamos a contar con 800 aficionados pucelanos en Madrid y ojalá podamos darles una gran alegría", dijo.

"Veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de aumentar el precio de las entradas y que están poniendo disponibles las suyas. No todo es malo, hay mucha gente con gran corazón que quiere ayudarnos", agradeció.