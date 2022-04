Ronaldinho: "Lo que quiero es que Mbappé sea feliz, no me importa dónde"

El exfutbolista del Barcelona Ronaldo de Assis 'Ronaldinho' consideró que el curso que está viviendo el equipo azulgrana "se parece" a su primero "en el Barça" en la presentación de Metasoccer, un universo desarrollado con la tecnología 'blockchain' (sin intermediación) que une el fútbol con los videojuegos y los NFTs (activos digitales).

The king ?? of dribbling is here!!!@10Ronaldinho is the new licensed play on the soccer #metaverse as an #NFT ????????



He is the first of our #legends series... and many more will come next ??



Discover all about it ??https://t.co/H0Tech5Dmv#MetaSoccer#Ronaldinho#P2Epic.twitter.com/0YRQdAuVBn