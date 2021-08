Ronald Koeman se despide de Leo Messi: "Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona"

El pasado jueves, el Barcelona confirmó que Leo Messi no iba a seguir en club blaugrana la próxima temporada. Durante las primeras horas, ni jugadores ni nadie del club se despidió de él a través de las redes sociales, solamente Carles Puyol, como personalidad cercana al Barcelona, escribió un mensaje dedicado al astro argentino.

Durante este viernes, ya los compañeros de Messi se despidieron del '10' a través de las redes sociales y ya ha sido este sábado, a primera hora de la tarde, cuando el técnico neerlandés Ronald Koeman escribió un tuit, tanto en español como en inglés, para despedirse de Messi:

"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Fc Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar"





Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia! ???? #ForçaBarça — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021





"Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!", terminó el mensaje de Koeman en su cuenta personal deTwitter.