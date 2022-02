Roman Abramovich estaría mediando para buscar la paz entre Rusia y Ucrania

Un portavoz del multimillonario ruso Roman Abramovich confirmó este lunes por la mañana que Ucrania se había comunicado con Abramovich durante el fin de semana a través de sus contactos judíos en el país, tal y como recoge Jewish News.

"Puedo confirmar que la parte ucraniana se puso en contacto con Roman Abramovich para pedirle apoyo para lograr una resolución pacífica, y que ha estado tratando de ayudar desde entonces. Teniendo en cuenta lo que está en juego, pediríamos que se comprenda por qué no hemos comentado ni la situación como tal ni su participación", señaló el portavoz a Jewish News.

