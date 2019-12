Roger, en Tiempo de Juego: "Me acuerdo mucho de mi primer gol tras la lesión grave que tuve"

Hablamos con Roger, delantero del Levante y autor de un doblete en la remontada de su equipo ante el Celta: "Estoy muy contento, sabíamos lo que suponía el partido y los tres puntos dan una tarnquilidad enorme. Se nos hapuesto el partid ojodido en la primera parte pero luego ha acabado perfecto".

Roger quiso recordar sus dos duras lesiones de rodilla, ahora que es uno de los máximos goleadores de LaLiga: "Han sido momentos complicados y siempre es bueno recordar por donde pasa uno y te hace más fuerte. Soy un privilegiado pero no ha sido fácil después de dos lesiones de rodilla. Trabajho día a día para que el míster me ponga de titular y he podido ayudar con dos goles"