Rodrygo vuelve loco al madridismo con una foto junto a Mbappé

El culebrón de Kylian Mbappé con el PSG continúa y al capítulo de gestos, guiños o indirectas sobre el posible fichaje del francés con el Real Madrid no deja de crecer. Rodygo Goes ha decidido caldear un poco más el ambiente compartiendo una fotografía en la que se le ve junto a Kylian en Cerdeña, durante estos días libres que Ancelotti les ha concedido a los jugadores blancos antes de volver a los entrenamientos previos al inicio de LaLiga.

Kylian Mbappé y Rodrygo juntos en Cerdeña.Instagram @rodrygogoes





Una imagen que, en cuanto ha publicado en sus redes sociales, ha corrido como la pólvora y ha generado más movimiento en los rumores que sitúan al delantero en el club blanco la próxima temporada. También ha provocado infinitas reacciones de los aficionados madridistas, que ven con ilusión su fichaje.

Según RMC Sport, el delantero francés seguirá siendo un ‘indeseable’ y no será reintegrado en la dinámica del primer equipo salvo sorpresa de última hora. La posición del club y de Nasser Al Khelaïfi no ha variado de momento, forzándole a aceptar ser traspasado para que no corra el riesgo de quedarse en la grada durante toda la temporada. Además de ser descartado, es muy probable que Mbappé se pierda el primer partido de la Ligue 1 contra el Lorient, el sábado 12 de agosto contra el Lorient en el Parque de los Príncipes.El PSG está buscando todas las medidas posibles para venderle, pero el jugador, por su parte, se mantiene firme en su idea de no renovar hasta 2025 y cumplir el último año de contrato que le resta.

Desde el Real Madrid, observan la situación desde la distancia, sabiendo que al jugador aún le queda un año de contrato con el club parisino y saldría libre en junio de 2024.