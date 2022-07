Rodrygo: "He mostrado mi mejor versión de fútbol y espero seguir haciendo lo mismo"

El jugador brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes ha atendido a los medios oficiales del club y mostró sus impresiones sobre el transcurso de la pretemporada: "Han sido nueve días muy duros. Estamos trabajando mucho, la verdad que estamos muy bien. Estamos mejorando cada día, físicamente estamos cada vez mejor y mentalmente también, que es lo más importante. Vamos a seguir así, estamos haciendo muy buena pretemporada".

"Son los entrenamientos más importantes porque hacemos el trabajo que no podemos realizar durante la temporada", apunta Rodrygo porque "luego hay muchos partidos y no tenemos mucho tiempo para entrenar. Por eso tenemos que entrenar fuerte en estos días, para estar bien y aguantar toda la temporada".

En dicha entrevista, Rodrygo también hace una valoración de cómo está siendo su rutina diaria durante estos días de pretemporada: "Comer después de entrenar y dormir un poco. Luego recuperamos un poco con los fisios y después entrenamos de nuevo. Por la noche intentar dormir temprano porque al día siguiente hay que entrenar nuevamente. Es lo que yo hago y pienso que casi todos hacemos lo mismo".

El atacante brasileño tampoco ocultó su felicidad por la temporada pasada donde tuvo un papel muy importante en el doblete del Real Madrid (Liga y Champions League): "Estoy muy feliz por la temporada pasada, principalmente por el final. He estado muy bien, he jugado muchos partidos, metí goles y repartí asistencias. He mostrado mi mejor versión de fútbol y espero hacer lo mismo durante toda esta temporada".