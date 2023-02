Rodrygo: "Estaba todo acordado con el Barcelona, no esperaba que el Real Madrid viniera"

El jugador brasileño del Real Madrid, Rodrygo Goes, ha concedido una entrevista a Goal y en ella ha confesado que estuvo a punto de firmar por el Barça ya que estaba todo acordado con el club blaugrana.

"Cuando mi padre me pasó la noticia... yo siempre cuento esta historia. Yo tenía dos camisetas: una del Barça y otra del Real Madrid y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir. Pero estaba todo acordado con el Barcelona fue una sorpresa para mí, no esperaba que el Real Madrid viniera", se sincera Rodrygo.

En dicha entrevista, Rodrygo también habló de la polémica que rodea a Vinicius durante las últimas semanas y reconoció Sobre este tema, sí que nos molesta un poco, no solo a Vinicius, a todos ahí dentro. Pero sentimos que ya no tenemos más qué hacer, no tenemos más fuerzas. Siempre hablamos y nada cambia. Yo particularmente no sé qué más hacer con este tema. Ya intento no hablar y viendo que otros hablan y nada cambia, yo no voy a hablar"

Por otro lado, el jugador del Real Madrid analizó la posibilidad de que Carlo Ancelotti llegue a ser seleccionador de Brasil, aunque confesó que no sabe qué pasará: "Mi relación con Ancelotti es muy buena, siempre me ayuda mucho, me pasa muchas instrucciones. He visto que están hablando de esto pero luego han desmentido la noticia. No sé qué pasa, no hablé con él de este tema con él, pero si él va a la Selección, voy a estar muy contento también. Pero no sé, nunca ha habido un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva, sería muy bueno porque es un entrenador muy bueno, pero es algo que no sé. No sé qué va a pasar".

La Champions League regresa esta semana, pero para el Real Madrid no será hasta la siguiente cuando se mida al Liverpool en tierras inglesas. Rodrygo señaló que "ya lo estamos preparando": "Siempre jugar contra el Liverpool es difícil sea con afición o sin ella, pero con afición todavía más. Estamos listos y esperamos hacer un gran partido".