Rodrigo Fabri, sobre su fichaje por el Real Madrid: "Fue una mala elección"

Rodrigo Fabri se erigió de manera repentina y frenética en el fútbol brasileño. En 1996, esta joven promesa provocaba grandes sensaciones en el mundo del fútbol hasta el punto de llevar a su equipo a un subcampeonato brasileño sin precedentes. No obstante, un año después, Rodrigo cumplió uno de sus mayores sueños: fichar por el Real Madrid.

Su llegada al conjunto blanco era bastante ilusionante aunque, lo que pudo haber marcado el comienzo de su apogeo, se convirtió en el inicio de una cuesta abajo y sin frenos. El centrocampista ofensivo fue anunciado por el Madrid en 1997. Al principio, Rodrigo peleaba bastante en cada uno de los entrenamientos, pero nunca llegó a tener la oportunidad de jugar con su nuevo equipo, que en aquel momento, iniciaba su etapa galáctica con grandes estrellas.

Hoy en día, Rodrigo se ocupa de los negocios en Mato Grosso do Sul, donde vive con su familia. Recientemente ha concedido una entrevista a UOL Esporte, en la que el exjugador recordó su experiencia en el Sporting Lisboa junto al jugador del Manchester United Cristiano Ronaldo, y habló de las diferentes etapas que tuvo en otros equipos de Brasil, desde la fase con el Grêmio, hasta la controvertida salida del São Paulo.

"Ves jugar a Messi o Neymar y te das cuenta de que su calidad es absurda, no necesitan estar al 100% físicamente bien para poder ejercer su profesión con grandeza. Cristiano Ronaldo no. A pesar de su técnica depurada, él también necesitaba estar en la cima de su juego físicamente y nunca dejó que ese vértice cayera, por lo que merece ser considerado uno de los más grandes de la historia”, concluye el brasieño.

En cuanto a su paso por el conjunto blanco, Fabri destaca que "no jugué ningún partido oficial con el Real Madrid. Todos los años jugué, hice la pretemporada, jugué los amistosos... En dos pretemporadas lo hice muy bien, tenía casi la certeza de que me quedaría en la plantilla. Desafortunadamente, no tenía espacio. Si hubiera ido a Roma o La Coruña, podría haber tenido cinco o seis años consecutivos en el mismo equipo. Seguro que tendría una proyección en Europa mayor que la que tenía yo en el Real Madrid. Profesionalmente, tengo que echar una mano y decir que fue una mala elección, porque, como no se aprovecharon de mí, año tras año, me seguían cediendo. Terminas sin echar raíces en ningún lado, te quedas una temporada y vuelves " afirma Rodrigo.