Rodri, en El Partidazo de COPE: "Me ha sorprendido no ver a Kroos"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Rodri Hernández sobre la remontada del Manchester City ante el Real Madrid en la ida de octavos de final de la Champions League. Los ingleses acabaron ganando 1-2 un partido en el que tuvieron que remontar un gol inicial de Isco y en el que Sergio Ramos acabó expulsado: "Han tenido un bajón en los ultimos diez minutos y lo hemos detectado. Si el partido dura un poco más podríamos haberle hecho más daño. Es un resultado muy bueno para nosotros, hemos sacado fuerza y saber estar".

Sobre el partido de vuelta, el próximo 17 de marzo en el Etihad Stadium, el mediocentro afirma que saben que el Real Madrid es capaz de todo: "Los compañeros saben de lo que es capaz el Madrid. Tenemos que seguir haciendo las cosa muy buen si queremos pasar".

Rodri también comentó la jugada polémica del partido, con la posible falta de Gabriel Jesús a Sergio Ramos en el gol del empate del City: "Gabriel Jesús se gana bien la posición en el salto, sé que es fuerte. Cualquier empujón es falta pero no sé lo que ha habido".

Por último, el español también habló sobre la suplencia de Kroos, que no llegó a jugar ni un solo minuto del partido: "Me ha sorprendido no ver a Kroos, habíamos trabajado para esa situación pero hemos enfocado el partido como queriamos jugar".