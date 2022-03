Robert Moreno: "Me siento triste por no haber podido culminar el objetivo que todos teníamos"

Robert Moreno, destituido el domingo como entrenador del Granada, afirmó que se marcha del club andaluz "triste" tras concluir un periplo que "no siempre ha sido sencillo" pese a que ha entregado "lo mejor" de él para intentar "hacer feliz a la afición".



"Me siento triste por no haber podido culminar el objetivo que todos teníamos, pero creo que tanto mi 'staff' como yo hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ayudar al equipo", señaló Robert Moreno en un comunicado público.



"No siempre ha sido sencillo, pero desde el primer día hasta hoy he entregado lo mejor de mí en este proyecto con una única intención, lograr los mejores resultados para hacer feliz a la afición", añadió.



El técnico barcelonés, destituido pese a estar el Granada fuera del descenso tras acumular nueve jornadas sin ganar, afirmó que durante su etapa en el Granada "han sido muchas las personas" que le han apoyado "con su confianza y dedicación".



Se mostró agradecido a todas ellas y también a la plantilla que ha tenido durante meses a sus órdenes "por su esfuerzo y profesionalidad, pero sobre todo por su trato personal y la confianza" mostrada en su trabajo, y calificó al plantel actual como "un gran activo para este club".





Comunicado | Despedida Robert Morenohttps://t.co/BTcY1T6fqz — Granada CF ???? (@GranadaCF) March 7, 2022

Robert Moreno deja de ser entrenador del Granada; Rubén Torrecilla será su sustituto El club andaluz ha confirmado que Robert Moreno deja de ser su entrenador. Torrecilla, hasta ahora técnico del filial, será el nuevo técnico del primer equipo. 06 mar 2022 - 00:40



Moreno afirmó que su equipo de trabajo se entregó "en cuerpo y alma" y que dedicó "todas sus fuerzas a este proyecto" con "la ilusión de ayudar a los futbolistas cada día".



El técnico también dio las gracias a los que le dieron "la oportunidad" de entrenar al Granada, a los trabajadores del club por su "dedicación y trato" y a la afición "por su apoyo y comprensión".



"Incluso en los malos momentos he sentido vuestro cariño. Cada palabra de ánimo que he recibido ha sido de gran ayuda”, añadió Moreno en relación a la hinchada rojiblanca.



El técnico catalán quiso destacar que su familia ha sido "feliz" en la ciudad y que "la felicidad de la familia de un entrenador es la que permite soportar la responsabilidad de representar a un gran club como el Granada CF".



Moreno cerró su comunicado de despedida deseando "lo mejor al club en el corto y en el largo plazo" porque "el Granada merece disfrutar de los mejores éxitos deportivos"