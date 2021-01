Riqui Puig: "Había un hueco en blanco para el quinto penalti y le he dicho a Koeman que quería tirarlo"

El jugador del FC Barcelona Riqui Puig, que marcó el gol decisivo para que el conjunto culé se clasificara a la final de la Supercopa de España, dijo que fue él quién pidió al técnico Ronald Koeman lanzar el quinto lanzamiento de la tanda de penaltis porque vio "un hueco en blanco" en la lista del entrenador neerlandés.

"No estaba en el papel de Koeman, pero faltaba uno por apuntar y le he dicho que quería tirar un penalti, quería celebrar mi primer gol con el primer equipo y así ha sido. Faltaba el quinto, había un hueco en blanco, y le he dicho que yo quería tirar ahí", desveló el canterano blaugrana en declaraciones a Movistar +.

"Es verdad que si hubiera metido Antoine (Griezmann) hubiéramos ganado antes, pero estoy muy feliz por haberlo metido. Es el gol que nos lleva a la final y sobre todo porque nos lo merecemos mucho", añadió Puig, que dijo no decidir el lado del lanzamiento del penalti hasta que no sitúa el balón en el punto.

"Esto nunca se sabe hasta que no se coge el balón y lo pones, pero yo cuando lo he cogido ya sabía dónde iba a tirarlo (...) La sonrisa nunca la he perdido, soy un chaval bastante feliz, aunque no juegue con frecuencia me van bien las cosas, tengo la familia, tengo salud, así que si Ronald (Koeman) me da minutos lo agradeceré y los aprovecharé, pero en mi cabeza nunca pasa la idea de arrojar la toalla", finalizó.