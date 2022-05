Ricardo Barkala: "Marcelino es una opción para el banquillo, ni la primera ni la última"

Ricardo Barkala ha asegurado en su presentación como candidato a la presidencia del Athletic Club que ha mantenido contactos con "seis o siete entrenadores de primerísimo nivel", entre ellos el actual técnico, Marcelino García Toral, que es "una opción, ni la primera ni la última", para ocupar el banquillo de San Mamés la próxima temporada.

"El orden en el que hemos hablado con ellos no tiene que ver que sean primera, segunda o tercera opción", ha añadido el candidato cuando se le recordó que Marcelino entendía que no era la primera opción al no haber abierto con él esa ronda de contactos. "En nuestra candidatura hemos hecho lo que teníamos que hacer que es tener conversaciones con varios técnicos que pueden ser buenos para el Athletic. Con Marcelino he estado en más de una ocasión y es una opción que está ahí", ha subrayado Barkala en un acto de presentación de su candidatura en el que ha comparecido en solitario.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao ha asegurado que el objetivo de esos contactos fue "conocer su situación personal" y en el caso del asturiano desligó su decisión de los "resultados deportivos" y de la posible clasificación para la Liga Conferencia que puede conseguir el equipo rojiblanco en la última jornada. Ha añadido que confirmará el nombre del técnico "durante la campaña electoral", es decir a partir del 9 de junio y antes de los comicios programados para el día 24 en San Mamés.

Tampoco ha desvelado Barkala los nombres del resto de miembros de su candidatura, "un equipo de profesionales de primer nivel" que está "terminando de configurar", ni "los ejes" de un proyecto que irá desvelando en los próximos días y que está convencido de que "van a contribuir a la reflexión conjunta y a la mejora del club".

Por otro lado, ha incidido en la trascendencia de que el Athletic sea "un club ganador" y también en la necesidad de "ganar atractivo" para intentar que el Athletic, desde "la ambición y un espíritu ganador", "sea el principal destino de cualquier futbolista vasco". Ha desvelado asimismo que desde su candidatura han mantenido contactos con el fondo de inversión CVC, que fue rechazado por la actual junta encabezada por Aitor Elizegi, porque entiende que deben "hablar y estar en todos aquellos ámbitos en los que se deciden aspectos que afectan al Athletic".

El candidato ha avanzado también que "en principio no sería incompatible" su cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao con el de presidente del Athletic, si bien "iría dejando funciones de forma ordenada en el Puerto" si a partir del 25 percibe que "no es posible compaginarlos".

Barkala (Portugalete/Bizkaia, 1955) ha asegurado que este anuncio de su candidatura a la presidencia del Athletic es "uno de los momentos más importantes de su vida a nivel personal y profesional". "Me presento con el reto de mejorar y ordenar la gestión del Athletic en todos los ámbitos, fortalecer sus estructuras y marcar los desafíos más ambiciosos en todas las áreas empezando por la deportiva. Pongo mi capacidad de dirección y experiencia en conciliar y aunar intereses", ha recalcado Barkala.