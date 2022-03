Ricardo Barkala confirma su candidatura a la presidencia del Athletic

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ha confirmado este lunes que él y su equipo ya han decidido presentar candidatura a la presidencia del Athleticy están preparados "en la línea de salida".

En una rueda de prensa en el Puerto, Barkala, que fue concejal del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao, ha afirmado que tienen "bastante avanzados" los "aspectos económicos, deportivos y sociales" de la candidatura para la junta directiva del Athletic.

"Ya hemos decidido presentarnos cuando se convoquen, pero hay que ser respetuosos, no hay elecciones convocadas y no hay nada a lo que presentarse. No nos vamos a mover absolutamente nada hasta que Elizegui (el actual presidente) convoque elecciones, si es que las convoca", ha comentado.

Aitor Elizegi no termina mandato hasta final de año, pero ha prometido que adelantará las elecciones a antes del verano, aún sin fecha fijada. Elizegi no se presentará a la reelección, y Barkala es el primer candidato que confirma públicamente que concurrirá a los comicios.