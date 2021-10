Reverter: “El Barça compraba jugadores sin saber si podía pagarlos"

Este lunes se ha llevado a cabo la rueda de prensa convocada por el FC Barcelona para que Ferran Reverter, presentara el informe de la Due Diligence financiera y de esta manera, dar a conocer a todos los socios del equipo la precaria situación financiera que debe de afrontar el Barça.

Uno de los primeros asuntos tratados ha sido el gasto que ha habido desde 2016 hasta 2020, provocando elevadas pérdidas que ahogan las cuentas del conjunto azulgrana.

“Durante este periodo, los ingresos crecían un 30% y los gastos se dispararon el 55%. Cuando el Barça se tenía que preparar para el proyecto más grande de su historia ya perdía dinero. Y era por cuatro causas: El incremento salarial (+61%), los gastos de gestión (+56%), los gastos financieros (x6), impacto Covid (108 millones)".

En cuanto a las causas de la situación económica, se ha destacado la llegada de "los nuevos jugadores (tres de los cinco más caros de la historia) incrementan salario y amortización. Los contratos nuevos y las renovaciones, con salarios que van en aumento. Nuevos conceptos y retribuciones, como los bonus de lealtad, primas de fin de contrato. Las comisiones para intermediarios no habituales. Lo normal es una comisión del 5% el 10%. Se estaban dando del 33%"

La etapa protagonizada por la Covid-19, jugó un papel más que importante a la hora de acentuar los problemas económicos del Barcelona pero según lo comunicado en la rueda de prensa, no es ni mucho menos la causa principal como destacó al anterior Junta.

"El Covid afectó al Barça en 43 millones en la temporada 2019-20 y en 65 millones en 9 meses de 2021. La televisión no tuvo un impacto, no se ingresó menos dinero. En marzo de 2020 se para la Liga y once partidos pasan a la temporada siguiente. La conclusión es que a pesar del Covid el Barça habría tenido pérdidas".

Otro de las afirmaciones que se han llegado a hacer en dicha presentación está directamente relacionado con los fichajes de jugadores. Nombres como Griezmann o Coutinho, han protagonizado algunos de los movimientos más importantes y elevados económicamente hablando, que ha ejecutado el club durante los últimos años suponiendo, enormes pérdidas por una mala gestión.

"Hubo una falta de planificación financiera. Creemos que cuando fichaban no planificaban si podrían pagarlo. El caso de Griezmann, la misma noche que lo ficharon vieron que no había dinero y esa noche se buscó un fondo para hacer un 'factoring', que tiene comisiones de apertura. La operación Coutinho, que cuesta 120 millones, acaba costando 16,6 más de costes financieros. Compraban jugadores sin saber si los podían pagar", afirma Reverter.

Por último, Reverter ha destacado como conclusión final que “el Barça ha tenido muchas crisis a lo largo de la historia, pero siempre ha salido adelante. Esta junta tiene un plan, que nos han aceptado los inversores, que quiere hacer que el Barça siga siendo el mejor club. El Barça tiene que seguir apostando por lo que lo ha hecho grande. Tres pilares. La Masia y el estilo del Barça, hay que añadir la excelencia deportiva y el alto rendimiento, así como modernizar nuestras instalaciones. El Espai Barça es crucial para el FC Barcelona”.