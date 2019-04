Reunión con avances "sensibles" y momentos "desagradables" entre LaLiga y la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga han celebrado este viernes la primera reunión para el nuevo Convenio de Coordinación para la próxima temporada con el Consejo Superior de Deportes (CSD) como mediador, con "avances sensibles" y algunas "cuestiones desagradables".

Según ha contado Juan Antonio Alcalá de fuentes de la RFEF. Ambas partes se han sentado durante dos horas y no han acordado nada y Tebas ha estado durante el comienzo de la reunión agresivo y nervioso. No se ha producido acuerdo en el tema horarios ya que Rubiales quiere cargarse el partido de los lunes y Tebas mantenerlo. Además, tampoco hay acuerdo sobre el naming y Tebas no acepta y quiere impugnar las propuestas de nueva Copa del Rey y Supercopa de España.

La reunión comenzaba a las 12 de la mañana de este viernes, con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sentados con el objetivo de llegar a un acuerdo para la renovación del convenio de la próxima temporada. Esta era la primera reunión en el CSD con su presidenta, María José Rienda, como mediadora.

"Ha sido la primera reunión, la próxima será el 27 de abril para seguir avanzando. Ha habido una serie de cuestiones más desagradables que prefiero pasar por alto y otras positivas, algunos avances", comentó Luis Rubiales a los medios tras las conversaciones de más de dos horas entre ambos dirigentes.

Entre los temas y materias más importantes están las competencias de cada uno de los organismos, como es el tema de horarios de partidos, 'naming' o el balón que se utilizará, asuntos en que varios informes del Consejo parecen dar la razón a LaLiga, y aunque parece que no fue una conversación fructífera, el presidente de la RFEF valoró como "bueno" que se hayan sentado a tratar dichos asuntos.

"Estamos contentos en este aspecto, hay cosas en las que estamos alejados, en otras se ha conseguido un sensible avance. Siempre hablar es positivo, estamos en el aprobado para arriba", añadió Rubiales, que insistió en que tiene la "obligación" de sentarse a negociar.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, no realizó declaraciones, mientras que la presidenta del CSD, María José Rienda, sí considera que se han empezado a "tener acuerdos" y dar "pasos delante para llegar a un consenso". "Queda mucho camino por recorrer, reuniones técnicas, y poquito a poco iremos solventando dentro de las posibilidades que se nos presenten", subrayó.

"Hoy se han dado pasos importantes. Hay muchas materias y se han hecho reuniones previas, pero hasta que no se cierre el convenio preferiría no contaros más. Cada uno en su ámbito responderá lo que parezca, pero nosotros estamos contentos porque se han empezado a dar los primeros pasos hacia un convenio que nos hace falta por el bien del deporte español y del fútbol y sus aficionados", confesó la dirigente.

En este sentido, Rienda desconoce a qué se refería Rubiales con las cuestiones desagradables que citó porque "hay muchas percepciones y maneras de ver las cosas", pero sí cree que la reunión fue "positiva". "Hay diferencias, pero tiene que premiar la responsabilidad como grandes gestores del deporte rey y principal en España", sentenció.

"La visión es de que estamos contentos de tenerlos en una mesa hablando distendidamente en todas las áreas. Se va a trabajar, sobre todo la parte técnica, se está pensando un modelo diferente, que ya conocéis, pero se está evolucionando", concluyó.