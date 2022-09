La respuesta rápida de Joao Félix a la pregunta por el mejor entrenador del mundo: "Paso"

Ha trascendido este lunes una 'entrevista rápida' que el 'influencer' Adri Contreras grabó al futbolista del Atlético de Madrid, Joao Félix, en la que el futbolista portugués obvia a Diego Simeone cuando le preguntan por quién cree que es el mejor entrenador del mundo.

Joao Félix respondió con la rapidez que se espera de este formato de entrevista a otras preguntas, pero cuando el entrevistador formuló la pregunta "¿El mejor presentador del mundo es?", Joao Félix mira a cámara, sonríe y dice: "Paso".





Una respuesta con mucho revuelo

"No sé si no respondió por no querer decir si entre el 'Cholo' o su seleccionador", dijo horas después Adri Contreras en El Partidazo de COPE, este lunes, con Juanma Castaño. "No sabía que el vídeo iba a tener tanto revuelo".

El 'influencer' aseguró tener aprobados "todos los vídeos por el propio jugador, por Adidas y por sus mánagers. Tengo una segunda parte con Joao y pensé que publicarlo después del derbi era buen momento".

La entrevista está realizada hace "unas tres o cuatro semanas".

