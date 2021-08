Resignación en el Real Madrid ante la ausencia de respuesta del PSG a la oferta por Mbappé

Salvo giro de la postura del cojunto parisino, Kylian Mbappé no jugará en el Real Madrid esta temporada. Informa Melchor Ruiz en Deportes COPE que el conjunto blanco sigue abierto a acometer la incorporación del jugador francés y no pierde la esperanza, pero el silencio del PSG les da a entender que el conjunto parisino no está dispuesto a negociar y el fichaje tan deseado por todo el madridismo, tendrá que esperar.

Como dijo Pandora a Epimeteo y Prometeo " En la caja lo único que queda es la esperanza. Así que la esperanza, es lo último que se puede perder" — Melchor Ruiz (@melchorcope) August 31, 2021

Kylian Mbappé se encuentra concentrado con Francia a las afueras de la capital del país a la espera de que se cierre el mercado de fichajes y conocer definitivamente su futuro. El futbolista francés acaba su contrato a finales de esta temporada y a partir de enero, de no renovar, puede negociar libremente.