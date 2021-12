La reportera italiana acosada en pleno directo revela que ha recibido amenazas

La reportera italiana de la televisión local Toscana TV Greta Beccaglia, que fue acosada en pleno directo al término de un partido de fútbol, ha revelado que ha recibido "mensajes muy tristes, malas palabras y también amenazas" tras lo ocurrido.



La periodista explicó que no había hecho "nada malo" como para ser tratada así y que solo denunció lo que todos vieron el pasado 28 de noviembre en directo, cuando un aficionado le tocó con la mano las nalgas al término del partido entre el Empoli y la Fiorentina, mientras otros empezaron a gritarle.



Ahora "será la justicia la que siga su curso", añadió Beccaglia en declaraciones al margen de una conferencia organizada en Florencia (centro) por la Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI), el Orden de los Periodistas Italianos (ODG) y la Asociación de la Prensa toscana. "Quiero ser recordada como la chica que, si algún día alcanza sus objetivos profesionales, lo habrá logrado por su profesionalidad y no por lo que me pasó", sostuvo.



Gracias a las imágenes transmitidas por Toscana TV, las autoridades policiales pudieron localizar al hombre que la tocó mientras otros le gritaban comentarios sexistas. Localizado y denunciado por acoso, el hombre pidió perdón y dijo que lo siente por su gesto, aunque Beccaglia rechazó sus disculpas.



Además, el presentador de Toscana TV Giorgio Micheletti fue suspendido temporalmente después de que durante la conexión en la que sucedieron los hechos restara importancia al acoso de la reportera, al animarle a no enfadarse y decirle que "se crece también con estas experiencias". Los hechos, rápidamente viralizados en redes sociales, fueron condenados por sindicatos profesionales, personalidades deportivas y el club Fiorentina.