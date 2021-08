La repercusión mundial de la marcha de Messi en la prensa deportiva

El diario 'Marca' titula en su portada "El Barça deja escapar a Messi". "No acepta el dinero de LaLiga y pierde al mejor jugador de su historia. En su comunicado oficial, aduce obstáculos económicos y estructurales. Laporta dará hoy explicaciones". El diario 'AS' encabeza su portada con un contundente "No seguirá", y añade que "el Barcelona culpa a LaLiga. La marcha atrás se produce tras las críticas azulgranas al acuerdo entre Tebas y el CVC". El diario 'SPORT' abre su portada de este viernes con "Drama. Messi se va". 'Mundo Deportivo' titula ¡Bombazo! ¡Messi se va!





Fuera de las fronteras españolas, la prensa internacional también se ha hecho eco de la inesperada marcha del argentino del club azulgrana en el que jugó desde los 17 años. En Italia, 'Corriere dello Sport', titula con un tajante "Messi rompe",aludiendo a la marcha del astro argentino del club azulgrana. 'Tutto Sport' titula con"No podemos retenerte Messi". La Gazzeta dello Sport escribe "Messi se ne va" (Messi se va), "la renovación con el Barça, bloqueada por LaLiga, ahora el PSG en primer lugar".

En Argentina, el diario Olé abre su portada con "Leo Out del Barça"y finaliza con un aplastante"Shock". Además añade que "Messi está sorprendido y conmovido como todos: Barcelona no cumplió lo acordado, culpó a LaLiga y aunció que no renuevan. Ya hablan con el PSG".

