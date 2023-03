La Real Sociedad renueva a Diego Rico

La Real Sociedad ha renovado a su lateral izquierdo Diego Rico hasta el 30 de junio de 2025, según ha informado el club guipuzcoano. El futbolista burgalés, que finalizaba contrato a final de la presente campaña, ha ampliado así su vinculación con la entidad txuri urdin por dos temporadas más y su extensión se suma a la de Aritz Elustondo.



Las dudas sobre la continuidad de Rico han quedado disipadas antes de lo esperado. Llegó en el verano de 2021 procedente del Bournemouth inglés a cambio de medio millón de euros, pero no ha sido hasta esta temporada cuando ha comenzado a ser casi un fijo en el lateral izquierdo, posición por la que pelea con Aihen Muñoz.





Las lesiones le lastraron en sus primeros meses y el buen rendimiento de Aihen hizo que apenas jugara 24 partidos entre todas las competiciones, 21 de ellos como titular.



Esta campaña ya suma 25, 22 de ellos saliendo de inicio y parece haberse adueñado del lateral izquierdo, lo que llevó hace unas semanas a la Real a iniciar las negociaciones para su renovación. A sus 29 años, Rico se ha asegurado la continuidad en un club que le ha mostrado su confianza de cara al futuro.





Diego Rico durante un partido con la Real Sociedad.Cordon Press





"Espero seguir dando pasos adelante"

Rico es un futbolista consolidado en la Real, pero sus inicios no fueron sencillos, de ahí que el lateral burgalés haya querido, en sus primeras palabras tras la extensión de su contrato, agradecer, en los medios del club, la confianza que le han mostrado.



"Después de mi inicio tan dubitativo por las lesiones y por no encontrarme a mí mismo, este año las lesiones me han respetado y gracias al club y a los compañeros que han confiado en mí puedo seguir dos años más ligado a esta familia", ha declarado.