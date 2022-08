Reina: "El equipo está hecho y muy trabajado, pero trabajamos para tener más registros"

El portero del Villarreal Pepe Reina, uno de los tres fichajes que ha realizado el club hasta la fecha, señaló que aunque el equipo ya está hecho, por el trabajo de las dos últimas temporadas del entrenador Unai Emery, ahora trabajan para ampliar sus registros.



“Al equipo lo veo bien, trabajando como toca y entendiendo mejor que debemos tener muchas más formas de jugar y muchos más registros. El equipo está hecho y muy trabajado, pero estamos buscando madurar en algunos momentos del partido”, indicó.



El meta, que ha regresado al club que dejó hace 17 años, está siendo uno de los destacados de su equipo en esta pretemporada. Su regreso al club en el que comenzó es muy especial, por lo que espera “poder ayudar a que el equipo y el club crezca en este regreso”.





"Estoy feliz por el regreso y muy ilusionado poder ayudar al equipo de cara a sus objetivos. Me gusta la idea de juego del equipo, creo que estamos bien”, aseguró el veterano portero, quien agregó que “la edad la tengo, pero me gusta mucho lo que hago, por lo que tengo mucha pasión por mi trabajo y mucho sacrificio detrás para poder estar aquí ahora. La gente a veces no ve que para estar aquí hay un gran trabajo y un gran sacrificio detrás, es el único secreto”.



Reina jugó los 90 minutos del partido ante el Levante de este miércoles, en el que se vio mucha intensidad. Una situación que para el portero es la muestra que “se acerca el campeonato y estos partidos finales son ya más serios de cara a lo que viene, debemos trabajar y prepararnos bien para afrontar la competición al máximo nivel en estos partidos”.

Una pretemporada que se cuenta con victorias a excepción de un empate, algo que aseguró que siempre es bueno.



"Lo de ganar en pretemporada es bueno, ya que ganar siempre es bueno. Yo siempre quiero ganar todo lo que juego, me encanta ganar hasta los partidos con mis hijos. El equipo debe salir a ganar siempre, ya que si la dinámica es positiva es mucho mejor”, concluyó.