El Real Zaragoza solicita a LaLiga el aplazamiento de las dos próximas jornadas

El Real Zaragoza ha opinado que jugar a puerta cerrada las dos próximas jornadas de LaLiga "no resuelve la cuestión fundamental de la garantía de la defensa de la salud de los protagonistas" y ha pedido que se suspendan las competiciones "con la seguridad de que el calendario ofrece fechas suficientes para recuperar los encuentros aplazados".

"El Real Zaragoza no considera adecuada la propuesta de la disputa a puerta cerrada de los encuentros correspondientes a las jornadas 32 y 33 de la Liga SmartBank, una iniciativa que no tiene en cuenta la salud los futbolistas, cuerpo técnico, medios de comunicación y todo el personal implicado en la organización de los encuentros. El protocolo propuesto por el Consejo Superior de Deportes y comunicado por LaLiga al Real Zaragoza no resuelve la cuestión fundamental de la garantía de la defensa de la salud de los protagonistas", denuncia el club.

Por ello, el Zaragoza, en "la línea de lo resuelto en países como Suiza o Italia", entiende que "procede el aplazamiento de las jornadas que se barajan, con la seguridad de que el calendario ofrece fechas suficientes para recuperar los encuentros aplazados, y que permitiría garantizar la esencia del fútbol y la comunión entre los aficionados y jugadores, salvaguardando así la salud de todos".