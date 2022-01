El Real Madrid ya tiene cerrado a Kylian Mbappé, según el diario Bild

El internacional francés Kyllian Mbappé a llegado a un acuerdo con el Real Madrid para incorporarse al equipo blanco la próxima temporada, según informaciones del diario alemán "Bild". Mbappé llegará libre al Madrid, tras no renovar su contrato con el PSG, y tendrá un sueldo de 50 millones al año con lo que se convertirá en el jugador mejor pagado del mundo.

?? PSG have given up their hopes of extending Kylian Mbappé's contract. Real Madrid are set to make him the highest paid footballer in the world.



