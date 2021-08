El Real Madrid, sin noticias sobre el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC, aunque creen que beneficia al Barça

Aunque el Real Madrid no ha hecho ninguna valoración oficial del acuerdo que ayer anunció LaLiga con el fondo internacional CVC Capital Partners, en el club creen que es una operación que beneficia, de forma especial, al Fútbol Club Barcelona.

Según informó este jueves Melchor Ruiz en Tiempo de Juego, el Real Madrid no se ha pronunciado al respecto porque no sabe nada sobre ese acuerdo, nadie les ha remitido ninguna información oficial sobre ese acuerdo multimillonario por el que, según el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se van a beneficiar los clubes de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank, además de otros clubes de fútbol femenino y competiciones semi-profesionales.

El @realmadrid todavía no se ha pronunciado sobre el acuerdo de @LaLiga con un fondo inversor porque no ha sido informado del mismo.

Hasta que no conozca los términos del mismo, no podrá hacerlo.

Lo que si parece claro es que el gran beneficiado es el @FCBarcelona — Melchor Ruiz (@melchorcope) August 5, 2021

Pese a no haber comunicado respuesta alguna, en el Real Madrid les parece que un acuerdo a tantos años vista les parece mal, y entienden que el principal beneficiado es el Barcelona. Pero insisten: hasta que no sean informados de la operación, no podrán tener pronunciarse.

Acuerdo por 2.700 millones de euros

El fondo internacional aporta lo correspondiente a un 10% del precio al que está valorada LaLiga. Los 2.700 millones de euros se repartirán entre los clubes de una forma similar a como se reparten las ganancias por los derechos audiovisuales, y a los clubes se les permite utilizar un 15% de lo que reciban para ampliar el límite salarial.

Precisamente, el límite salarial es uno de los problemas con los que el Barcelona se estaba encontrando de cara a esta temporada 2021-2022, más teniendo en cuenta las duras negociaciones que la directiva presidida por Joan Laporta estaba teniendo con Leo Messi para que el argentino vuelva a firmar por el Barça.

Ni Real Madrid ni Barcelona estuvieron presentes en la Comisión Delegada de LaLiga que dio el visto bueno al acuerdo con el fondo internacional.