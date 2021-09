El Real Madrid presenta a Camavinga: "No me lo pensé cuando supe que podía fichar"

El francés Eduardo Camavinga, último fichaje del Real Madrid, procedente del Stade Rennes, firmó este miércoles, junto al presidente del club Florentino Pérez, el contrato que le une al conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2027, con su característica sonrisa y acompañado de su familia.



El centrocampista galo estampó su firma en los papeles pertinentes y posó, primero, junto a Florentino con una imagen del nuevo Santiago Bernabéu detrás y, posteriormente, ya con la camiseta con su nombre y el '25' a la espalda, con las 13 Ligas de Campeones conseguidas por el conjunto blanco y compartiendo el momento con sus seres queridos.

Camavinga posa junto a su familia en la presentación con el Real Madrid.Real Madrid

Una jornada frenética para Camavinga que arrancó pasando sin problemas el reconocimiento médico para posteriormente conocer a sus compañeros, quienes le dedicaron una ovación, con Carlo Ancelotti de maestro de ceremonias dirigiéndole unas palabras en francés.



A continuación se puso a las órdenes del cuerpo técnico para, tras disputar los 90 minutos en el empate de Francia sub-21 contra Islas Feroe el pasado lunes. Según muestra el club en sus redes sociales, fue uno más en la parte de trabajo físico en el gimnasio e incluso pisó el césped.



Camavinga comenzó a preparar así su debut con el Real Madrid que, con las lesiones de Luka Modric, Toni Kroos y Dani Ceballos y con Casemiro y Fede Valverde incorporándose tarde por sus compromisos con la selección, podría llegar este mismo viernes contra el Celta de Vigo (21:00).



Un partido especial ya que también supone la vuelta del fútbol al Santiago Bernabéu 560 días después del último encuentro, un Clásico frente al Barcelona que acabó con victoria (2-0) gracias a los goles de Vinicius Junior y Mariano Díaz.

Camavinga, muy feliz con su llegada al Real Madrid

El francés se mostró entusiasmado de fichar por el club blanco y aseguró en su presentación que “no” se lo pensó cuando se enteró del interés de la entidad presidida por Florentino Pérez ya que supone “poder cumplir un sueño" que tenía "desde pequeño”.



“Sinceramente, el primer factor para fichar por el Real Madrid es el placer y el poder cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Cuando supe que podría fichar por el Real Madrid no me lo pensé”, dijo en rueda de prensa.

“En el momento en el que supe que iba a ser jugador del Real Madrid me sentí muy contento y feliz. He estado pensando en mi familia, en todos los problemas que hemos tenido y hoy es un orgullo tremendo estar con todos ellos”, comentó.



Con estas dificultades se refiere a su nacimiento en un campo de refugiados de Angola, huyendo de la guerra, al incendio de su casa en Lille, cuando Camavinga tenía once años. “Evidentemente he tenido que escapar de la guerra, me ha podido ayudar a hacerme más fuerte, pero sobre todo es que mi familia me ha ayudado mucho y yo cuando juego lo hago por ellos. Todos estos problemas me han hecho más fuerte”, valoró.



“Estoy muy contento. Tal vez sea uno de los mejores días de mi vida, como cuando jugué y fui convocado con Francia por primera vez”. Un club del que cuyo primer recuerdo es el Real Madrid de los 'galácticos': “El Real Madrid en la Liga de Campeones con Ronaldo, Zidane, Figo… todos los grandes jugadores que han pasado por el Real Madrid”, desveló.



“Ha sido una elección muy pensada". “Se hizo en los últimos días del mercado de fichajes, pero es un secreto con quién hablé y con quién no” (ríe), comentó sobre su decisión de recalar en el Real Madrid. “Yo no me encargo de los temas de fichajes, yo me concentro en el fútbol y ha sido estas últimas semanas cuando hablé con el Real Madrid”, añadió.

Bienvenida de Florentino Pérez

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le dedicó unas afectuosas palabras al francés asegurando que “desde pequeño” se ha “esforzado para vestir algún día la camiseta” del conjunto madrisita, y que su deseo de “defender este escudo” fue determinante para su llegada.

“Su familia sabe perfectamente lo duro que ha sido este camino. Desde pequeño se ha esforzado para vestir algún día la camiseta del Real Madrid y ese momento ha llegado. Con solo 18 años se ha convertido en uno de esos jugadores deseados por varios de los clubes más grandes de Europa. Camavinga quería defender este escudo y soñaba con jugar en el Santiago Bernabéu, conocimos hace 2 años su calidad a pesar de su enorme juventud”, dijo durante la presentación del futbolista de 18 años nacido en Angola, de origen congoleño y nacionalizado francés.

“Vamos a dar a la bienvenida a un joven jugador francés que creo que va a demostrar su talento fuera y dentro del campo y su espíritu de superación. El madridismo va a recibir con emoción la llegada de este futbolista que, junto a su familia, ha hecho todo lo posible para alcanzar uno de los grandes sueños”, agregó.

“Querido Eudardo, ya eres jugador del Real Madrid y es un día que no olvidarás nunca. Espero que sea una carrera llena de triunfos. Vas a defender un equipo que ostenta el mayor palmares de la historia del futbol y que representa unos valores adquiridos en nuestros 119 años de historia y con los que se identifican millones de personas en todo el mundo”, comenzó.