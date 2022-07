El Real Madrid pide, como mínimo, 10 millones de euros al Betis por Dani Ceballos; Kubo, en la rampa de salida

Dani Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2023. El club blanco suele hacer las renovaciones un año antes de la caducidad del contrato, por lo que sería el momento de renovar a Ceballos, en caso de que el Madrid quiera tenerlo en plantilla.

Según Informa Arancha Rodríguez en El Partidazo de COPE, el Real Betis ha preguntado al Real Madrid por Dani Ceballos, los blancos acepatarían como mínimo 10 millones de euros, pero los verdiblancos no pueden llegar a esa cantidad. En esta situación, Ceballos se quedaría en el Real Madrid la próxima temporada, aunque la posibilidad de marcharse al Betis sigue abierta.

Take Kubo, cerca de la Real Sociedad

Arancha Rodríguez informóque no hay acuerdo definitivo, pero la opción favorita del japonés sería la Real Sociedad. Lo que ponía en dificultad la operación era que la Real Sociedad no quería una cesión sino que lo que busca es un fichaje. Están tratando de buscar un acuerdo para que el Madrid se quede con el 50% de una futura venta y tenga una opción prefenrecial en caso de que Take termine de explotar y que el club blanco le quiera reclutar.