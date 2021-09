El Real Madrid Femenino jugará la Champions por primera vez en su historia; El Levante se despide con honor

El Real Madrid se clasifica para su primera Champions en el segundo año de su historia

El Real Madrid femenino escribió el capítulo más glorioso de su corta historia y en su primera participación en la Liga de Campeones logró la clasificación para la fase de grupos, tras imponerse este miércoles por 0-1 al Manchester City en el partido de vuelta de la última ronda previa.

?? HISTÓRICO ?

¡¡¡Tenemos el pase a la Fase de Grupos de la Champions 2021/22!!!

?? @UWCLhttps://t.co/dipOtOKqcp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2021

Una clasificación que premió el sobresaliente trabajo de las de David Aznar, que dio en el primer tiempo una muestra de madurez impropia de un debutante en la máxima competición continental que se vio coronado con el gol de Claudia Zornoza en el último minuto de la primera mitad.

Gol que hizo valer el agónico empate (1-1) que el conjunto madridista logró en la ida, gracias a un tanto en el tiempo de prolongación de la mexicana Kenti Robles.

El Real Madrid, consciente de las dificultades que creó al conjunto inglés en el partido de ida en el momento que subió la línea de presión, el no dudó en intentar entorpecer desde el principio la salida de balón del Manchester City con Nahikari y Esther en primera línea y el partido fue suyo desde el inicio y ni el gol mal anulado de Nahikari previo al de Zornoza les frenó.

El Levante cae de pie y compitiendo ante el Lyon

El Levante Femenino se despidió este miércoles de la Liga de Campeones al caer 2-1 (4-2 en el cómputo total) ante el Olympique de Lyon en el partido de vuelta de la última ronda de la previa de la Champions.

FINAL | ¡No pudo ser, granotas! Terminó nuestro sueño europeo ????... en esta 2021-22. ¡Iremos a por más ????!@OLfeminin 2-1 #LevanteUDFemenino



Félicitations à notre rival ??#OrgullDeChampions@UWCLpic.twitter.com/qAcuLlXMSG — Levante UD Femenino (@LUDfemenino) September 8, 2021

El entrenador del equipo valenciano, Ángel Villacampa, empleó una línea de cinco defensas, como en la ida; y reservó a jugadoras de fuerte carácter ofensivo como Alba Redondo, Carol Férez o Gio Queiroz para el tramo final, ya que con un 0-1 forzaba la prórroga.



El Lyon se hizo dueño de la posesión y se mantenía muy intenso en la presión tras pérdida para no darle opción de desplegar su juego al Levante, pero con el paso de los minutos se igualaron las fuerzas y, a la media hora, una incombustible Paula Tomás centró desde la izquierda para Giovanna Crivelari, pero Tiane Endler atrapó el balón en el último instante.



El Levante incomodaba desde una inexpugnable defensa y un centro del campo sólido al Lyon, que no encontraba ningún hueco ni supo aprovechar las ocasiones a balón parado, acciones en las que son especialistas, sin embargo, le faltó claridad en los últimos metros para marcharse al descanso con la eliminatoria empatada.



La segunda parte comenzó con una ocasión clara de Malard que palmeó María y con una chilena de Majri que no cogió fuerza. Alba Redondo y Gio ingresaron en el terreno de juego y provocaron un primer acercamiento de las azulgranas, pero, como en la ida, el Lyon marcó dos goles seguidos.



En el minuto 60, Majri marcó el primero tras un lanzamiento de falta que entró directo en la portería levantinista y tres minutos después marcó Macario. Perdonó dos veces el conjunto francés, pero la tercera y la cuarta, fueron para dentro para sentenciar la elminatoria.



El Levante no se rindió y Cometti recortó distancias al instante, pero las valencianas necesitaban dos goles más para forzar la prórroga y fue imposible.