El Real Madrid, a cuartos de final de la Youth League tras ganar a la Juventus 1-3

El coraje del Real Madrid, que jugó desde el minuto once con un jugador menos, y su acierto, proporcionaron la remontada ante el Juventus (1-3) y la clasificación del conjunto de Raúl González para los cuartos de final de la Liga de Campeones juvenil de fútbol, ronda en la que se enfrentará al Inter.



Antes del cuarto de hora inicial el conjunto blanco se topó con un devenir adverso y la continuidad en el torneo en entredicho. A los tres minutos encajó el gol del Juventus y nueve después se quedó con diez futbolistas en el césped. Además, era superado claramente por el representante italiano, que entró en el choque mejor que el cuadro de Raúl.



Un error en la salida de balón de Miguel Gutiérrez fue aprovechado por Franco Tongya, que batió por raso a Toni Fuidias. El Juventus, por primera vez en octavos de la competición, arrollaba al Real Madrid, que siempre ha estado entre los dieciséis mejores de la Liga de Campeones juvenil pero que nunca ha logrado el trofeo.



Una acción innecesaria de Jordi Martín, que pegó un balonazo con el juego parado a un futbolista italiano caído en el suelo, le costó la expulsión con tarjeta roja directa.



Le tocaba remar al equipo de Raúl González, responsable provisional del conjunto blanco por la marcha de Dani Poyatos al Panathinaikos griego.



Pero el panorama cambió a los veinte minutos. El Real Madrid se asentó, tomó el balón y el mando y enmendó la situación. En dos minutos dio un giro al choque.



Empató a la media hora cuando Sergio Arribas aprovechó una rápida salida de ataque y, desde el borde del área, ejecutó un disparo pegado al palo que superó a Alessandro Siano. Era el primer tiro a puerta del Real Madrid.



Tomó ventaja en el 32, en una combinación entre Juanmi Latasa, por la derecha, Iván Morante, y Carlos Dotor, que se plantó solo en el área pequeña y llevó la pelota a la red.



El conjunto de Raúl alcanzó el descanso con ventaja. No cambió el panorama en la reanudación. El Juventus no reaccionó y el representante español manejó el partido sin excesivos sobresaltos.



Pasada la hora de juego llegó el tercero, con la firma de Latasa. Sergio Arribas se hizo con la pelota y se la envió al delantero, en la línea de tres cuartos, que avanzó hasta encarar a Siano, al que batió por bajo.



El técnico italiano Lamberto Zauli reaccionó. Hizo tres cambios de golpe. Sacó al césped a Fabio Miretti, al argentino Enzo Barrenechea y al beninés Ange Josue Chibozo en lugar de Fabioli, Ranocchia y Sekulov. No funcionó.



Siano evitó el cuarto del Real Madrid y Toni Fuidias también frenó con un par de buenas intervenciones que el Juventus recuperara el pulso del partido.



El conjunto blanco mantuvo el tipo y sello la victoria en Nyon para situarse en los cuartos de final donde se enfrentará al Inter, que previamente batió al Rennes.



Ficha del partido:

1 - Juventus: Siano, Leo, Dragusin, Gozzi Iweru, Ntenda (Leone, m.67); Franco Tongya, Fagioli (Miretti, m.59), Ranocchia (Barrenechea, m.59); Sekulov (Chibozo, .59), Portanova y Petrelli.

Entrenador: Lamberto Zauli

3 - Real Madrid: Toni Fuidias; Sergio Santos, Ramón, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez; Antonio Blanco; Jordi, Sergio Arribas (Pablo Rodríguez, m.75), Iván Morante (Sintes, m.75), Carlos González 'Dotor' (Aranda Subiela, m.90) y Juan Latasa (Marvin Park, m.65).

Entrenador: Raúl González

Goles: 1-0, m.2: Tongya; 1-1, m.30: Sergio Arribas; 2-1, m.32: Dotor; 1-3, m.57: Latasa

Árbitro: Bastian Dankert (ALE). Expulsó con roja directa a Jordi Martín (m.12). Mostró tarjeta amarilla a Leo y Gozzi, del Juventus y a Juan Latasa y Carlos Dotor, del Real Madrid.

Incidencias: encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones juvenil disputado en el Colovray Sports Centr de Nyon (Suiza) a puerta cerrada.