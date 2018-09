Real Madrid - Atlético de Madrid: horario y dónde ver el derbi de LaLiga. El partido de la séptima jornada de la Liga Santander se juega este sábado 29 de septiembre a las 20:45.

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 29 de septiembre a las 20:45 en el estadio Santiago Bernabéu. El partido, correspondiente a la séptima jornada de la Liga Santander, se podrá ver en televisión a través del canal Movistar Partidazo.

Además, para quienes prefieran verlo online, estará disponible minuto a minuto desde la web de COPE y nuestro narración por la radio en Directo de COPE

También podrás seguir el partido en directo, conocer las alineaciones y todos los detalles del encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en COPE.

El Santiago Bernabéu se prepara para vivir un encuentro que promete emoción, tensión y un gran duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El derbi madrileño enfrenta a los dos equipos que, recién comenzada la temporada, apenas están separados por dos puntos en la clasificación. El Real Madrid, con 13 puntos, ocupa el segundo puesto en la tabla tras el FC Barcelona (también con 13 puntos) mientras que el Atleti es tercero con 11 puntos. El que gane se pondrá por delante del eterno rival. Se trata del primer partido que enfrentan ambos equipos desde que el Atlético arrebatara la Supercopa de Europa a los merengues el pasado agosto en Tallin (Estonia).

Martínez Munuera será el árbitro encargado de dirigir el derbi de este sábado en el Santiago Bernabéu. Es la primera vez que el colegiado es designado para un encuentro entre los blancos y los rojiblancos.

Os dejamos algunas declaraciones a EUROPA PRESS

Lopetegui: "¿Revancha? Estamos preparados para ganar, el equipo está en buena línea"

"Las victorias y las derrotas duran parecido, la energía es máxima por encima de que descansemos un día menos"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, afirmó que el equipo está "preparado" y lleva una buena línea pese a la derrota en el Pizjuán, y negó sentir ganas de revancha por la Supercopa de Europa la víspera del derbi contra el Atlético de Madrid de la séptima jornada de LaLiga Santander, que se disputa este sábado (20:45 horas) en el Santiago Bernabéu.

"¿Revancha? Hay ganas de hacer un gran partido ante un rival como el Atlético. La motivación es la misma que si no hubiera existido ese partido", comentó Julen Lopetegui en rueda de prensa acerca de la especial motivación que podrían tener sus jugadores por la derrota contra el conjunto rojiblanco en la final de la Supercopa de Europa.

Tampoco quiso magnificar el tropiezo liguero del pasado miércoles contra el Sevilla porque, según él, "en el fútbol todo va muy rápido". "Después de las victorias y las derrotas inmediatamente se presenta un reto magnífico como un derbi. Igual que no nos quedamos en las victorias tampoco nos paramos en la derrota. Es un reto grande, debemos estar centrados y preparados", recalcó.

Igualmente no buscó la excusa de que la plantilla blanca disfrutará de un día menos para preparar el derbi. "Ni lo tengo en cuenta. Es tal la motivación y las ganas ... la energía está por encima de ese dato. El equipo lleva una buena línea, no hizo una buena primera parte en Sevilla, pero en la segunda si hubiéramos marcado el 3-1 nos metemos en el partido. Estamos convencidos de que va a tener esa buena dinámica de casi toda la temporada", señaló.

La motivación de sus pupilos es la misma para intentar ganar LaLiga Santander que LaLiga 1/2/3, pese a que en el entorno y la afición pueda parecer lo contrario. "La realidad no es ésa. El equipo está motivado y con muchas ganas de ganar la Liga. Estamos muy bien clasificados para poderlo hacer, y somos candidatos a ese título", subrayó.

"CON ESTE ESCUDO CADA PARTIDO ES ESPECIAL"

El derbi contra el Atlético no lo ve como un examen para él. "Cuando llevas este escudo cada partido es especial. Así nos lo tomamos todos los profesionales del Real Madrid. Me imagino un partido equilibrado, muy exigente, duro y en el que hay que competir. Y mi equipo va a estar preparado para enfrentarse a un gran equipo asentado en la máxima exigencia", insistió.

La falta de gol en los dos últimos partidos, con sólo un tanto, debe ser analizada para él en global. "Los datos tienen que ser generales. Mi equipo ha generado muchas ocasiones de gol y así las seguirá creando. El Real Madrid seguirá siendo un equipo goleador", sentenció.

Hace un balance positivo del inicio de su proyecto en el banquillo madridista. "La dinámica del equipo es buena, el equipo va a seguir afrontando retos, está bien clasificado en la liga y seguimos en la Champions. Las victorias y las derrotas duran parecido, y ahora estamos centrados y con la máxima energía para el partido de mañana", dijo.

A su juicio, sí han logrado derrotar a un 'grande' como la Roma en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, aunque antes cayó ante el Atlético, empató en San Mamés contra el Athletic y perdió con el Sevilla. "Hemos ganado algún partido importante. La Roma es un rival importante. Fue casi finalista de la Liga de Campeones, pero cualquier equipo te puede ganar y el equipo está preparado para enfrentarse a ellos", concluyó.

Simeone: "Vamos a jugar contra uno de los mejores del mundo, no evalúo al rival por su último partido"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que, pese a la derrota contundente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, está viendo competir "enormemente" al Real Madrid y dejó claro que no tiene mucho en cuenta para un partido donde es clave los que puedan "jugar en el límite emocional" ni este último revés madridista ni lo sucedido en la Supercopa de Europa.

"No le doy mucha importancia a la forma de los equipos porque estos son partidos de emociones, de hombres y donde la gente con mucha personalidad y los que puedan jugar en ese límite emocional son los que terminan respondiendo y resolviendo los partidos para su equipo", advirtió Simeone este viernes en rueda de prensa.

Para el argentino, el conjunto madridista está "compitiendo enormemente" y "manejando bien" la marcha de Cristiano Ronaldo. En este sentido, remarcó que "más allá" de lo que le pasó ante el Sevilla, "un gran equipo que está tomando confianza en su sistema", el equipo de Julen Lopetegui "ha mostrado ser un equipo vertical" y que sabe "combinar bien la posesión con transiciones rápidas".

"Al menos yo no me pongo a evaluar un rival por el último partido que ha jugado, sino que lo hago por sus características y potencial y nosotros vamos a medirnos a uno de los mejores del mundo", añadió al respecto.

Por ello, el 'Cholo' tampoco tiene en cuenta su buena racha liguera en el Bernabéu ni lo sucedido en la Supercopa de Europa. "No me detengo a analizar lo anterior porque en el fútbol se vive del hoy. Este es un partido nuevo y diferente y nos centraremos en buscar el partido que nos sea más cómodo", apuntó. "No creo que haya referencias de lo que fue una final a un partido de liga. En la final hay un ganador y el sábado hay dos resultados en vez de uno solo", subrayó tras lo sucedido en Estonia en agosto.

Además, reconoció que en los "partidos importantes son los futbolistas los que encuentran sus espacios para llegar de la mejor manera". "Estos encuentros son en los que menos intento estar cerca de ellos continuamente en la previa. Fui futbolista y en estos partidos lo emocional, la personalidad y el carácter te genera potenciar en la suma de las individualidades", indicó.

De su plantilla, Simeone se refirió a la mejoría de Antoine Griezmann. "Creo que el equipo va mejorando y en consecuencia van mejorando las individualidades importantes que tenemos. Es difícil que esté mejor un jugador si el equipo no está bien. Será un partido duro y difícil como todos los que nos tocan con el Real Madrid", comentó.

"A Costa le veo fantástico. El martes hizo un primer tiempo sobre todo muy bueno, se movió continuamente, físicamente está fuerte y seguro que hará un gran partido", replicó del hispano-brasileño, que aún no ha visto puerta en Liga.

Finalmente, no dio pistas sobre su esquema en el Bernabéu porque se le "pasan muchas cosas por la cabeza", pero habló de sus posibilidades ofensivas ante un equipo que "trabaja muy bien la pérdida de pelota". "Tiene mucha gente en la zona de ataque y nosotros tenemos a Lemar, que juega más entre líneas, Correa, que es más profundo, y Griezmann que nos da las dos cosas", explicó.