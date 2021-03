Raphael Varane: "¿Zidane seleccionador? Es un objetivo para cualquier entrenador francés"

Los jugadores internacionales del Real Madrid han puesto ya rumbo a las concentraciones con sus selecciones en este parón liguero. Entre ellos, Raphael Varane, quien ha aprovechado la ocasión para conceder una entrevista a Europe 1 y repasar la actualidad del conjunto blanco.

Una de las ausencias más llamativas con la selección francesa es la de KarimBenzema. El delantero continúa sin acudir con el conjunto nacional desde el escándalo con Mathieu Valbuena a pesar de sus grandes actuaciones con el Real Madrid. “No me corresponde a mí hablar, no es mi papel”, ha querido zanjar Varane preguntado por la no convocatoria de su compañero.

Aun así, se ha deshecho en elogios hacia el ‘9’ blanco. “Es un gran trabajador, está bien físicamente, jugando su mejor fútbol. Es un jugador eficiente y elegante en el campo, es un placer verle jugar”, ha reconocido.

Sobre los rumores que apuntan a que su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, podría convertirse en el próximo seleccionador francés, Varane cree que tiene posibilidades. “Es una posibilidad, para cualquier entrenador francés, la Selección es un objetivo. Es natural que se postule para este puesto, pero no es relevante ahora mismo. Nuestro entrenador está haciendo un gran trabajo”, ha comentado.