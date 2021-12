Rangnick niega que tenga una cláusula para recibir un bonus por fichar a Haaland

Ralf Rangnick, técnico del Manchester United, negó que tenga una cláusula en el contrato por la que percibiría varios millones de euros en caso de lograr que Erling Haaland fiche por los 'Diablos Rojos'. El técnico alemán bromeó en rueda de prensa y dijo, entre risas, que va a recibir 10 millones por fichar a Kylian Mbappé, 10 millones por Joshua Kimmich, 10 millones por Haaland y otros 10 por Robert Lewandowski.



"Esto obviamente no tiene sentido. No hay una cláusula así en mi contrato. Tampoco tiene sentido ponerse ahora a especular sobre nuevos fichajes", dijo. "Haaland es un jugador fantástico. Lo conozco muy bien porque he conocido a mucha gente del RB Salzburgo cuando trabajé allí. Además estuve involucrado en su fichaje del Molde al Salzburgo. Ahora todo el mundo sabe el tipo de jugador que es, pero hace un par de años solo un par de personas le conocíamos". "Estoy más que contento con los atacantes que tenemos aquí, así que no veo necesidad de hablar de jugadores de otros equipos", añadió.

Elogios a Cristiano Ronaldo

Rangnick aseguró que nunca ha visto a ningún jugador tan en forma con 36 años como Cristiano Ronaldo. El portugués llegó este jueves a la cifra de 801 goles en su carrera deportiva con los dos que le hizo al Arsenal. Sin embargo, es una incertidumbre el rol que desempeñará Cristiano en el Manchester United con Rangnick, un técnico que pretende inculcar un sistema de presión que involucre a todo el conjunto.



"Tienes que adaptarte a los jugadores que tienes disponibles", dijo el alemán, que ofreció este viernes su primera rueda de prensa como técnico de los 'Diablos Rojos'. "Ver ayer a Cristiano en la segunda parte, con 36 años... nunca he visto a un jugador tan en forma. Sigue siendo un futbolista que puede marcar la diferencia con facilidad. Ayer vi a Cristiano presionar, así que creo que está más que dispuesto a hacerlo. Sus compañeros tendrán que hacer lo mismo", añadió.

Podría seguir en Old Trafford

Rangnick ha dejado la puerta abierta a quedarse más allá de los seis meses que ha firmado hasta final de temporada. El técnico alemán ha sellado un contrato de seis meses, tras los que pasará a formar parte de la dirección deportiva del equipo, pero no se cierra a alargar su etapa como entrenador. "La gente con la que he hablado ha dejado muy claro que hablamos de un contrato de seis meses", dijo Rangnick.



"No hemos hablado aún de lo que ocurrirá en el verano. Veremos. Si todo va bien, como pasó en el RB Leipzig, quizás sea bueno seguir trabajando otro año, pero es todo hipotético. Lo único que me importa ahora mismo es ganar partidos".



Rangnick viene como sustituto de Ole Gunnar Solskjaer, que fue despedido hace dos semanas tras tres años en el cargo. Michael Carrick, su asistente, fue contratado como técnico interino para los partidos contra el Villarreal, el Chelsea y el Arsenal. "Estoy muy al corriente de lo que ocurre en la Premier League. Es obvio que esta plantilla tiene mucho talento y experiencia y el reto ahora mismo es dar más equilibrio al equipo. Ayer mismo necesitamos tres goles para ganar el partido. De media nos marcan dos goles y eso es muchísimo".



Ralf Rangnick, que ya tiene permiso de trabajo, ejerce desde este viernes como entrenador del United y dirigirá su primer encuentro este domingo contra el Crystal Palace.