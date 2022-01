Rami: "En vacaciones te encuentras con tantas mujeres fáciles, con chicos con bolsillos llenos de droga..."

Adil Rami, excentral del Sevilla y del Valencia, ha concedido una entrevista al diario L’Èquipe donde ha analizado su carrera con tantos buenos y malos momentos

"Somo una presa fácil, sí El futbolista, atléticamente, es guapo. Tiene dinero y es joven. Sin generalizar, pero todavía hay muchas chicas, digamos interesadas, en tu dinero o en tu fama. A veces solo quieren ganar seguidores en las redes sociales para darse a conocer", confiesa Rami con una afirmación que ha comentado alguna vez en entrevistas anteriores.

Adil Rami : « On a essayé de me noyer à plusieurs reprises »



Le champion du monde dit avoir souffert du traitement reçu après son départ de Marseille et être fier de réussir, avec Troyes, son retour en Ligue 1 à 36 ans https://t.co/Ve0uYlgdX8pic.twitter.com/GW2zyzLwn7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 29, 2022

Sobre la idea anterior, Rami asegura que su vida podría haber cambiado si no llega a ser por su entorno: "En vacaciones te encuentras con tantas mujeres fáciles, con chicos con bolsillos llenos de droga... Si hubiese sido un poco menos fuerte mentalmente, estaba muerto. Sin mis amigos habría sido bastante difícil".

El jugador galo tuvo una relación con la modelo y actriz Pamela Anderson y muchos apuntaban que esa relación era perjudicial para él: “Los chismosos han engañado a la gente. Yo no pedí estar en eso, pero mi novia era un icono y mucha gente se dejó influenciar por toda esa mierda. Me llegué a asustar por todo eso de los paparazis y tuve que huir de Francia".

Durante esa entrevista para L’Èquipe, Rami habló de su etapa como futbolista y de su paso por el Sevilla: "Me hubiera quedado en Sevilla. No me arrepiento de haber jugado en el Marsella, es uno de mis mayores motivos de orgullo, pero tal vez no era el momento adecuado".

En relación a su etapa futbolista, dejó una frase que no dejará indeferente a nadie: “Cuando me fui del Marsella, personas influyentes hicieron todo lo posible para que no volviera a la Ligue 1. Era su mayor temor. Hicieron de todo para que dejara el fútbol. Aquí es donde me digo que puedo estar orgulloso de mí mismo. Me intentaron ahogar varias veces y sigo aquí, en pie".

Después de marcharse del Olympique, se fue a jugar a Turquía en el Fenerbahçe y así analizó en el medio galo su paso por el país otomano: "En el Fenerbahçe pagué por algo, lo diré en unos años. Primero me prohibieron jugar, luego me querían retener. Pero ya no quería jugar para ellos. Me fui a Socchi, no estaba preparado mentalmente para volver a Francia. Estaba en mi punto más bajo"., y se sintió preparado para volver a casa.

