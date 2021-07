Rakuten pedirá explicaciones al Barça por el vídeo polémico de Griezmann y Dembélé

Los jugadores del Barcelona Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé han sido noticia en las útimas horas por la polémica relacionada con un vídeo grabado por el propio Dembélé en el que hace comentarios sobre unos trabajadores asiáticos de un hotel, lo que les ha valido acusaciones de racismo que los jugadores franceses del Barcelona rechazan.



"Todas estas caras feas sólo para que puedas jugar al PES, ¿no te da vergüenza?", dice Dembélé mientras se ve a Griezmann reír tras sus comentarios en un vídeo que fue grabado en Japón en 2019 y que ha sido difundido en redes estos días.

En respuesta a estos comentarios, Rakuten, uno de los principales patrocinadores del Barcelona, ha confirmado que va a pedir explicaciones al club blaugrana por este hecho como señala su CEO y fundador Hiroshi Mikitani: "Como patrocinador del club y organizador de la gira, lamento mucho que los jugadores del FCB hayan hecho comentarios discriminatorios. Dado que Rakuten ha respaldado la filosofía del Barça y patrocinado al club, tales declaraciones son inaceptables bajo cualquier circunstancia y protestarán formalmente contra el club y buscarán sus puntos de vista".





Griezmann y Dembélé rechazan esas acusaciones

"Siempre he estado comprometido contra toda forma de discriminación. Desde hace varios días algunas personas me hacen pasar por un hombre que no soy. Rechazo con firmeza las acusaciones contra mi y lamento si pude ofender a mis amigos japoneses", escribió Griezmann en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Dembélé publicó un mensaje en Instagram aclarando que las imágenes que están circulando datan de 2019 y que aunque la escena tuvo lugar en Japón "podría haber sido en cualquier otro sitio del planeta" que él "habría utilizado las mismas expresiones".

"No era contra ninguna comunidad. A veces uso este tipo de expresiones en privado, con amigos, sin importar su origen. Este vídeo es ahora público. Entiendo que haya podido herir a las personas presentes en esa imagen y por ello les presento mis más sinceras disculpas", escribió el delantero.

