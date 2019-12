Rakitic: "Mi sueño siempre sería vestir otra vez la camiseta del Sevilla"

Ivan Rakitic, que recogió en Sevilla el galardón 'Valores' en los III Premios DEX del portal de internet ElDesmarque, recordó que "no hay mejor sitio que en el Barça", a lo que añadió: "Mi sueño siempre sería vestir otra vez la camiseta del Sevilla", club en el que brilló en España durante tres temporadas y media (2011-2014), y señaló sobre un posible regreso que "ya se verá", aunque él siempre ha dicho que "si llega el momento de poder hablarlo, ya saben todos" que él "encantado".



"Si repito alguna vez una camiseta será la del Sevilla, ojalá se pueda cumplir algún día. Me alegra mucho cómo está creciendo el club, los resultados que tiene, mucho mejor y más fuerte; desde lejos, me llena de orgullo y alegría", indicó el internacional croata.



Sobre si ve posibilidades de que el Sevilla entre en la tradicional pelea del Real Madrid y del Barcelona por el título liguero, dijo que "queda mucha liga, pero si en enero o febrero sigue estando por arriba, nunca se sabe", y añadió entre bromas: "Si yo quiero que un club que vista de blanco gane la Liga, ése es el Sevilla".



Ivan Rakitic manifestó sobre su compañero Leo Messi, que recibió su sexto Balón de Oro en una gala celebrada en París, que el astro argentino "es el mejor y se lo merece".