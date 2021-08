Rafael Varane: "Quería nuevas emociones"

El francés Raphael Varane, nuevo jugador del Manchester United, aseguró que deseaba "nuevas emociones" que le impulsaron a decidirse por abandonar el Real Madrid y conocer una nueva liga como la inglesa, en "una oportunidad increíble" y en un club en el que admiró a Ryan Giggs, David Beckham y Cristiano Ronaldo.

