Radomir Antic, en Esports COPE: "Griezmann debe reflexionar y no buscar excusas"

El técnico Radomir Antic ha pasado por los micrófonos de Esports COPE donde ha criticado la poca aportación de Griezmann en sus primeras actuaciones de azulgrana y ha defendido el trabajo de Víctor Valdés en la cantera del Barça.

El exentrenador de Barcelona y Atlético de Madrid ha analizado los problemas de Antoine Griezmann para ganarse un lugar importante en el equipo. “Griezmann debe reflexionar y no buscar excusas. Me sorprende que un jugador de sus características no arriesgue más y siempre busque la jugada más fácil dando el balón al compañero más cercano. Parece que no ha encontrado su sitio en el campo y participa muy poco en el juego. Además es un jugador que poco puede aportar desde el banquillo”.

Para el serbio, Griezmann no debe excusarse en que su mejor posición en el campo sea la derecha porque “no ha sabido aprovechar la baja de Messi para aumentar su participación en el juego. Creo que debe hablar consigo mismo y reflexionar. Tiene calidad”.

El serbio ha defendido a Víctor Valdés, jugador que tuvo a sus órdenes en 2003: “creo que no ha sido comprendido y parece que se ha encontrado inconvenientes. No me gusta nada lo que ha pasado. Él quiso defender la convivencia en su vestuario por el bien del equipo, porque es más importante eso que las individualidades”. Antic lamenta la falta de entendimiento ya que considera que “deberían haber llegado a un acuerdo porque el club necesita personas como Víctor Valdés”.

Sobre las diferencias con el responsable de la cantera Patrick Kluivert cree que “Kluivert es un hombre del Ajax y el carácter en Barcelona es diferente y yo creo que no es bueno imponer un sistema de juego por encima de los recursos de la cantera”.

Antic cree que las intenciones de Valdés eran justificadas: “En 5 o 6 años no ha salido ningún jugador de La Masía para el primer equipo. Como hombre de fútbol, yo creo que los sistemas no deben pasar por encima de los recursos de la plantilla. En ciertas edades, es bueno que el jugador aprenda a jugar en diferentes posiciones porque eso le puede abrir las puertas del primer equipo en el futuro”.

El técnico serbio ha desvelado una anécdota que tuvo con Valdés “después de la final de París me envió el mensaje: ‘Gracias Míster por confiar en mi’. Es algo que no me había pasado y llevo muchos años en el fútbol”.

Radomir está convencido que la situación de Rakitic va a mejorar en los próximos partidos por las necesidades del equipo. “Con el regreso de Messi, Rakitic tendrá más posibilidades de jugar porque el centro del campo no tendrá que ser tan creativo. Sin Messi, Arthur tiene más opciones de jugar, pero cuando vuelva Messi, las tendrá Rakitic”.

Sobre la irrupción de Ansu Fati, Antic considera que se está gestionando muy bien su irrupción. “Se debe llevar justo como lo están haciendo. Es un jugador que aporta juego directo, ya sea de titular o desde el banquillo. Ante defensas muy pobladas, él con su técnica puede resolver y ayudar al equipo”.

Con respecto a la baja de Leo Messi en el inicio de la temporada cree que el argentino sigue sin estar al 100%. “Todavía le falta mucho para estar en su mejor versión, contra el Sevilla estuvo los primeros 20 minutos prácticamente sin moverse. Debe aprovechar este parón de selecciones para recuperar sus recursos físicos”.