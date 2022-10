¿Quiso Simeone realmente a Cristiano Ronaldo para el Atlético de Madrid?

El pasado verano se desataron los rumores sobre un posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid. El portugués quería salir de Old Trafford y el conjunto rojiblanco aparecía como una opción. Sin embargo, Simeone ha desvelado en una entrevista al canal Tigo Sport con Martín Liberman cómo de real era la posibilidad de ver a Cristiano vestido de colchonero.

Simeone jamás quiso a Cristiano en el Atleti. Otra mentira más que contaron. Cómo te quiero Cholo. pic.twitter.com/iL9phHHSOV — REY CHOLO (@Reycholosimeone) October 16, 2022

"¿Me dijo un pajarito que estuvo tentado de traer a Cristiano Ronaldo y otro me contó que incluso hablaron? Te contaron cualquier cosa lejana a lo que realmente ha sucedido. A veces la gente habla para contar lo que quiere contar y no lo que en realidad pasa. Cristiano Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y yo no vería a Martín Palermo jugando en River Plate, a Riquelme jugando en River Plate o a Ortega jugando en Boca.

Hay situaciones que son muy claras. En la pretemporada un hincha desde la grada me gritó sin saber nada de lo que estaba sucediendo, pero si de los rumores que había y me dijo una gran frase. Me dijo Cholo cuidado que la Champions no es a toda costa y me gustó. Es una reflexión muy sana de barrio, de equipo, de hincha de corazón. Un poco reflejando lo que sentían en ese momento más allá de no negar la historia de Cristiano Ronaldo. No es lo mismo Luis Suárez como llegó que si hubiera llegado Cristiano Ronaldo".