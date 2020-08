Quique Setién: "No he pensado que pueda ser mi último partido en el Barcelona"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, valoró de manera positiva el tiempo que han tenido para recuperarse en lo físico y lo anímico para la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles, con "energía renovada" después de dejar escapar la Liga y confiados en que avanzarán a la fase final en Lisboa.

"Las sensaciones del último partido fueron ya positivas. Como bien dijeron los jugadores y yo mismo, necesitábamos un descanso. Tantos partidos seguidos nos cansaron, pero hemos tenido tiempo suficiente para preparar el partido bien y para limpiarnos en el aspecto físico, volver con energía renovada, que nos ha permitido hacer muy buenos entrenamientos", afirmó en rueda de prensa.

El técnico azulgrana se refirió a esa autocrítica que hizo el vestuario de un Barça que no puede fallar ante el Nápoles si quiere salvar la temporada y quizá el proyecto de Setién. "No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy tranquilo. Hemos preparado el partido a conciencia, pensando que vamos a continuar y que vamos a afrontar el resto hasta el final con la misma energía que tenemos ahora", dijo.

Sobre el posible once, Setién no dio muchas pistas, aunque las bajas de Busquets y Arturo Vidal aclaran al menos un centro del campo en el que volverá De Jong y donde podría estar Sergi Roberto. "La alineación está bastante decidida. Es verdad que la posición de algunos jugadores puede variar", afirmó.

El técnico culé se refirió a las distintas bajas que hace incluso que parezca corta la plantilla. "A veces contar con todas las opciones hubiera sido mejor. No es el caso y vamos a tener que contar con muchos jugadores del filial que nos van a tener que ayudar. Las circunstancias son las que son", dijo.

De hecho, Setién valoró meter en la convocatoria a Dembélé, pero finalmente le pareció "arriesgado". "Hemos estado pensando en convocarle, pero los entrenamientos con el grupo son muy pocos e íbamos a asumir un riesgo bastante grande. Él tampoco está con una gran confianza todavía. Lo veremos en Portugal si puede participar", apuntó, por momentos dando por hecho la clasificación.

"Tanto Riqui como Ansu son dos jugadores que están en condiciones (de ser titular)", añadió. "Lo mejor sería leer los momentos de los partidos y hacer lo que requiera cada uno de ellos. Cuando hay que tener el balón, cuando hay que atacar, defender, elegir bien estos momentos es lo importante", afirmó un Setién que reconoció los peligros de un Nápoles que sabe tener el balón.

"El Nápoles en la ida y en su evolución es un equipo que ha mejorado mucho, tiene muchos registros que le convierten en un gran equipo. Ha ido progresando con Gattuso. A pesar de que dices que es un equipo defensivo, es uno de los equipos con más posesión de la Serie A. Defiende muy bien y sabe atacar. Trataremos de minimizar ese potencial y el gran momento de forma en el que están. Es un equipo que nos puede hacer daño con el balón, sabe tenerlo", dijo.

Por último, Setién afirmó que tiene a los "mejores del mundo" y que no necesitan motivación extra para el partido de este sábado en el Camp Nou. "La identidad este equipo no lo ha perdido. Otra cosa son los matices que adoptamos cada entrenador. Desde que hemos llegado hemos tratado de recuperar algunas cosas. Estamos satisfechos con la progresión. Y hay otras que nos está costando algo más, pero seguimos tratando de mejorar para llegar a lo que queremos y quiere también el club", zanjó.