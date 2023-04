Quique Sánchez Flores compara a Djené con su tía Lola Flores

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este martes que "quienes controlan las emociones" son los que ganan y destacó que su equipo hará "todo lo posible" para hacer un buen partido frente al Almería.

?? Quique S.F.: "Con la ayuda de nuestra gente esperamos hacer un gran partido"#VamosGeta | #GetafeAlmería — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 25, 2023

El conjunto del sur de la comunidad de Madrid necesita tres puntos en un duelo directo por evitar el descenso. Después de perder 3-1 ante el Mallorca en un encuentro tras el que Quique mostró su enfado tras declarar que el Getafe eligió "mierda" hasta el siguiente duelo, el técnico azulón apeló a la tranquilidad para transitar hacia la victoria.

"Se nos va un poco la boca, pero puede pasar. Luego recapacitas y te das cuenta de que al final ganan quienes controlan las emociones y volvemos al redil y a tomarnos las cosas con la calma necesaria. Ahora, después del partido, que estábamos enfadados, vamos a meter la agresividad en el partido de mañana, que es importante", dijo.

"Era un partido que teníamos enfocado y que nos molestó perder de esa manera. Las temporadas son como son. Este tipo de situaciones las hemos vivido y hemos remontado. Tenemos un partido bonito mañana con mucho premio. Vamos a hacer todo lo posible para que ante nuestra gente hagamos un buen partido y ojalá que consigamos puntos", añadió.

Quique resaltó que el Getafe tiene que jugar como lo ha venido haciendo durante toda la segunda vuelta, en la que firmaron encuentros "interesantes" ante equipos como el Valencia, el Sevilla o el Girona.

"Son cosas que han hecho estos mismos jugadores y que saben hacer. En las finales, el que cometa menos errores y controle sus emociones, es el que gana. Hay cosas que hacer y hay que hacerlas bien", manifestó.

Cuestionado por los ocho jugadores que tiene apercibidos el Getafe, comentó que su idea no es que eviten una cartulina amarilla con la que puedan perderse el choque ante el Espanyol del próximo fin de semana.

"Si hay que meter la pierna, se mete. Hay que hacerlo bien, es un deporte de contacto y no queda más remedio de ir con todo. Somos cuidadosos para acabar con once, no para pensar en el siguiente partido. Hay que acabar con once y los jugadores saben cómo friccionar", indicó.

?? Quique S.F.: "Es un auténtico placer entrenar a un jugador histórico en el Getafe como Djene" — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 25, 2023

También se refirió al defensa togolés Djené Dakonam, que ha jugado 200 partidos en LaLiga y todos ellos en el once titular: "Es un enorme placer. Es una maravilla. Le valdría lo de mi tía Lola (Flores), que en Estados Unidos decían que no cantaba y que no bailaba, pero que no había que perdérsela. Eso con Djené vale", señaló.

Asimismo, dejó claro que el Getafe no puede pensar en las estadísticas porque cada semana "se mueven" y afirmó que no le gusta jugar con las matemáticas. "Nos gusta jugar sintiendo, compitiendo, insistiendo, perserverando y con todas esas cosas que nos gustan. Siendo consistente, sólo así, llegas lejos".

Sobre el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, indicó que poco a poco va saliendo de su lesión: "Tenemos muy buenas noticias y son que por fin ve el sol. Es importantísimo porque perderse una temporada completa para un jugador como Mauro para él y para el Getafe, es un castigo bastante duro".

Por último, habló sobre el Almería: "Tienen un gran equipo. Este verano se gastó muchísimo dinero. Hicieron una gran inversión, es un equipo bien protegido, se refuerza bien cada temporada y tienen una idea con un entrenador bueno que sabe lo que quiere con una idea fija. Saben a lo que juega y no dan volantazos. Se mantienen firmes pese a la crítica y los momentos de inseguridades que pueden dar esas situaciones", concluyó.